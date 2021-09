GEFCO wzmacnia korytarz handlowy między Afryką Północną i Europą

Zgodnie z danymi Tunezyjskiego Narodowego Instytutu Statystyki (INS), Włochy są wiodącym eksporterem towarów do Tunezji, z około 15% udziałem w 2020 roku. Oczekuje się, że w najbliższych latach Tunezja zwiększy przepływy towarów do Włoch, aby skrócić łańcuchy dostaw dla głównych branż, takich jak tekstylna i modowa, mechaniczna, motoryzacyjna i elektroniczna. Wykorzystując 70-letnie doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu łańcuchami dostaw w tych sektorach, GEFCO jest jedną z wiodących firm oferujących usługi transportowe i logistyczne do i z krajów Maghrebu oraz oferuje rozwiązania dopasowane do specyfiki tego rynku.

Włoski oddział GEFCO, dzięki swojemu centrum konsolidacyjnemu w Cusago (prowincja Mediolan) i codziennym połączeniom ze 130 oddziałami, jest bramą zarówno do rynku włoskiego oraz do pozostałych krajów Europy. Wymiana towarowa z Tunezją zarządzana jest przez dedykowany zespół operacyjny, oferujący pełen zakres wsparcia, od transportu pojedynczej palety po pełną ciężarówkę. GEFCO Italia zapewnia połączenia między tymi dwoma krajami za pomocą transportu lotniczego lub morskiego, jak również dzięki elastycznym rozwiązaniom RO-RO z regularnymi cotygodniowymi wyjazdami oraz 3-4 dniowym czasem tranzytu w modelu door-to-door. Procedury przyspiesza dedykowany zespół ds. operacji celnych.

„Konsekwentne wzmacnianie korytarza handlowego między Europą i Tunezją jest osiągnięciem GEFCO Italia, które zawsze uwzględnia potrzeby firm planujących rozszerzenie działalności poza Europę, szczególnie w krajach Maghrebu. Dobre relacje, jakie nawiązaliśmy z Tunezją na przestrzeni lat, odzwierciedlają rosnącą wymianę handlową pomiędzy naszymi dwoma krajami” – mówi Fabrice Barthe, dyrektor generalny GEFCO Italia. „GEFCO Italia odnotowało stały wzrost wymiany handlowej z Tunezją o około 14% przez ostatnie cztery lata (z wyłączeniem 2020 roku). W najbliższych latach spodziewany jest dalszy, znaczny wzrost przepływów handlowych, a naszym celem jest oferowanie coraz szybszych i bardziej elastycznych rozwiązań logistycznych, które pomogą firmom w zdobywaniu nowych rynków” – dodaje.