GfK: polski rynek dużego sprzętu AGD wart już ponad 10 mld zł i rośnie dwucyfrowo

W 2021 r. wartość sprzedaży urządzeń dużego AGD w Polsce wzrosła o 19 proc. w porównaniu do 2020 r. i osiągnęła blisko 10,8 mld zł. Konsumenci najczęściej kupowali lodówki, pralki oraz kuchnie (kuchnie wolnostojące i piekarniki). Wzrosty w ubiegłym roku odnotował również cały rynek dóbr technologicznych i trwałego użytku*. Tym samym sprzedaż dóbr trwałych osiągnęła łącznie blisko 50 mld zł, co oznacza wzrost o 14 proc. w porównaniu do 2020 r. Takie dane płyną z analiz przeprowadzonych przez firmę badawczą GfK.

W 2021 r. wartość rynku technologicznego i dóbr trwałego użytku w Polsce osiągnęła blisko 50 miliardów złotych. Skala zakupów polskich konsumentów jest ogromna. Dla porównania, przed kilkoma dniami, za 19 miliardów złotych Ministerstwo Obrony Narodowej zakupiło 250 amerykańskich czołgów Abrams.

Warto podkreślić, że znaczące wzrosty odnotował zwłaszcza rynek dużego AGD. Zgodnie z analizą GfK tworzy go 9 grup produktowych: pralki, suszarki bębnowe, okapy, płyty do zabudowy, kuchnie (w tych kuchnie wolnostojące i piekarniki), kuchenki mikrofalowe, zmywarki do naczyń, lodówki oraz zamrażarki. – Branża AGD zakończyła miniony rok znaczącymi wzrostami wartości sprzedaży. W porównaniu do 2020 r. ten rynek wzrósł o 19 proc. Galopująca inflacja sprawia, że Polacy zamiast oszczędzać są skłonni do zwiększenia wydatków, między innymi na sprzęt dużego AGD – komentuje Artur Noga-Bogomilski, Head of Market Intelligence / Proxy.

Potwierdzają to również wyniki badania Corona Mood zrealizowanego przez GfK w listopadzie ubiegłego roku. Aż 73 proc. Polaków deklarowało wówczas zwiększenie wydatków na dobra trwałe, w tym na artykuły gospodarstwa domowego. Rok wcześniej taki zamiar miało zaledwie 29 proc. konsumentów.

Polacy w pierwszej kolejności wybierają wygodę

W sprzedaży dużego sprzętu AGD niezmiennie dominują trzy kategorie, kolejno są to lodówki, pralki oraz kuchnie (kuchnie wolnostojące i piekarniki) . Z kolei najszybciej rosnącą kategorią są suszarki bębnowe. – W 2021 r. ich sprzedaż w Polsce wzrosła o ponad 40 proc. w porównaniu do 2020 r. Oznacza to, że w minionym roku Polacy wydali na nie o 276 mln zł więcej. Polakom coraz bardziej zależy na wygodzie, a grupa suszarek bębnowych staje się istotną częścią dużego sprzętu AGD – podkreśla Artur Noga-Bogomilski.

Rynkowy sukces nie dla każdego

Mimo ogólnych wzrostów wartości sprzedaży dóbr trwałych, analiza 7 największych marek na rynku pralek jasno pokazuje, że nie wszystkie marki odnotowały finansowy sukces. – Łącznie dynamika wartości sprzedaży tych firm pokazuje wzrost rynku o 14 proc. rok do roku. Należy jednak podkreślić, że są wśród nich marki, które odnotowały spadki. Rosnący rynek to szansa, ale nie gwarancja sukcesu marki – podkreśla Artur Noga-Bogomilski.

*MDA, SDA, IT, Teleco, Consumer Electronics, Photo, Multifunctional Technical Goods