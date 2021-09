Glovo zdobywa rynki Afryki i ogłasza kolejne przejęcia w Europie

Glovo ogłosiło ekspansję na kolejne rynki afrykańskie o wartości 50 milionów euro. Firma podpisała także porozumienie w sprawie przejęcia spółek segmentu spożywczego Lola Market i Mercadão, które planują wprowadzić swoją ofertę również w Polsce. Prognozy finansowe, jakie przedstawiła firma na rok 2022, opiewają na 1 miliard euro.

Zwiększając ofertę w Ghanie i rozpoczynając działalność w Tunezji, jest dostępne łącznie w siedmiu krajach na tym kontynencie. Szacuje się, że po rozszerzeniu działalności, około 6,5 miliona osób więcej będzie mogło uzyskać dostęp do aplikacji Glovo. Dotychczasowa inwestycja firmy w tym regionie jest warta łącznie 25 mln euro (30 mln USD). Firma planuje zainwestować dodatkowe 50 mln euro (60 mln USD) w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wszystko to w celu dalszego przyspieszenia ekspansji.

Po innych przejęciach dokonanych na początku tego roku w Europie Środkowo-Wschodniej, Glovo rozszerzyło swoją działalność na 23 kraje, a obecność w Afryce stanowi ponad 30 proc. zasięgu geograficznego firmy. W początkowej fazie nowej ekspansji firma planuje podwoić liczbę pracowników i zatrudnić kolejnych 200 ekspertów w całym regionie do końca 2022 roku.

– Naszą wizją jest zapewnienie łatwego dostępu do zakupów online dla każdego. Glovo łączy użytkowników i firmy, z których większość to lokalne restauracje i prywatne sklepy. Wierzymy, że na rynku afrykańskim istnieje ogromna szansa na przyspieszenie cyfryzacji oraz zaspokojenie rosnącego popytu na zakupy i dostawy online. Nieustannie pracujemy z naszymi lokalnymi partnerami nad tym, by móc dostarczać ich towary nowym użytkownikom za pośrednictwem aplikacji Glovo do każdego zakątka miasta – podkreśla Sacha Michaud, współzałożyciel Glovo

Lola Market oraz Mercadão pod skrzydłami Glovo

Przejęcia kolejnych firm z branży delivery uzupełniają strategię rozwoju Glovo, którą firma konsekwentnie realizuje. Działania wzmacniają także dział Q-Commerce po niedawnych przejęciach części Delivery Hero w Europie Wschodniej i partnerstwie o wartości 100 mln euro ze szwajcarską firmą nieruchomościową Stoneweg. Zarówno Lola Market działająca na terenie Hiszpanii i Rumunii, jak i portugalska sieć Mercadão to platformy dostaw na żądanie. W swojej ofercie zrzeszają supermarkety, tradycyjne sklepy, jak i lokalne niezależne punkty partnerskie.

– Dostrzegamy ogromny potencjał na rynku artykułów spożywczych na żądanie, a obie firmy są silnymi lokalnymi graczami wzmacniającymi naszą ofertę Q-Commerce. Te przejęcia stanowią dla nas znaczący krok naprzód, jesteśmy teraz w stanie uwzględnić wszystkie główne aspekty związane z zakupami artykułów spożywczych na żądanie – mówi o transakcji Oscar Pierre, prezes i założyciel Glovo.

Obie marki zachowają swoją tożsamość i będą działać również niezależnie od Glovo oraz podlegać kierownictwu Gonçalo Soares da Costa, dyrektora generalnego Mercadão. Celem wspólnych działań będzie odtworzenie sukcesu Mercadão i Lola Market we wszystkich krajach, w których działa Glovo, poczynając od Polski i Włoch.

Miliardowe prognozy finansowe

Glovo zauważa dynamicznie zmieniające się nawyki konsumenckie, które redefiniują branżę delivery. Jako nowoczesna firma, podążająca za potrzebami użytkowników, podkreśla, że umowa przejęcia jest odzwierciedleniem zmian zachodzących na rynku. Po przejęciach Glovo wzmocni swoją pozycję konkurencyjną w Europie na kluczowych rynkach. Dział Q-Commerce firmy jest na dobrej drodze do osiągnięcia w tym roku rocznej wartości transakcji brutto (GTV) w wysokości ponad 300 mln euro i oczekuje, że do końca 2022 r. wzrośnie ona ponad trzykrotnie, przekraczając wskaźnik uruchomienia wynoszący 1 mld euro.