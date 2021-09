Grupa INPRO podsumowała wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku. W tym okresie uzyskała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie 113,1 mln zł oraz wypracowała 14,9 mln zł zysku netto. Grupa poprawiła jednocześnie rentowność netto do 13%. W całym 2021 roku planuje przekazać około 700 gotowych lokali oraz wprowadzić do sprzedaży łącznie około 850 mieszkań.

W I półroczu 2021 roku Grupa INPRO zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 113,1 mln zł, czyli o 14% mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednocześnie wypracowała 35,9 mln zł zysku brutto ze sprzedaży oraz 14,9 mln zł zysku netto. Tym samym znacznie poprawiła się efektywność działalności. Rentowność sprzedaży brutto wzrosła do 32%, względem 23% w analogicznym okresie poprzedniego roku, a rentowność netto osiągnęła poziom 13% w porównaniu do 10% roku wcześniejszego.

W I półroczu 2021 roku Grupa Kapitałowa INPRO sprzedała łącznie 410 lokali (w rozumieniu umów przedwstępnych netto), to jest o 46% więcej niż w tym samym okresie 2020 roku. W samym drugim kwartale br. zawarto 191 umów netto, w porównaniu do 91 umów z analogicznego okresu roku poprzedniego (wzrost o 110%). W analizowanym okresie Grupa INPRO przekazała łącznie 221 lokali i było to o 19% mniej niż w I półroczu 2020 roku. INPRO oddało do użytkowania 4 budynki wielorodzinne na osiedlu Start etap I. Natomiast DOMESTA zakończyła prace przy budynku A i C na osiedlu Traffic oraz przy budynku nr 3 na Osiedlu Nowa Niepołomicka II.

Zdecydowana większość obrotów spółek INPRO i DOMESTA przypadać będzie na drugą połowę 2021 roku. Przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie, do końca 2021 r. planowane jest zakończenie 5 inwestycji. Łącznie w drugiej połowie 2021 roku Grupa planuje oddać do użytkowania ponad 400 lokali, a w całym roku około 700 lokali. Dla porównania w 2020 roku INPRO i DOMESTA oddały do użytkowania łącznie 954 lokale.

„Pierwsza połowa br. była dla nas kolejnym udanym okresem. Dzięki lepszej rentowności sprzedanych mieszkań zysk netto poprawiliśmy o 16% w ujęciu rok do roku, pomimo mniejszej liczby przekazań. Sytuacja na rynku pierwotnym pozostaje dobra. Popyt na kredyty hipoteczne przy niskim poziomie stóp procentowych jest wysoki. To przekłada się również na wzrost sprzedaży mieszkań. Na bieżąco uzupełniamy naszą ofertę nowymi projektami oraz kolejnymi etapami popularnych inwestycji, odpowiadając w ten sposób na potrzeby klientów” – powiedział Krzysztof Maraszek, Prezes Zarządu INPRO S.A.

W pierwszym kwartale 2021 r. INPRO wprowadziło do sprzedaży przedsięwzięcie Brawo 2 (91 lokali), a w maju etap V osiedla Optima (24 lokale) oraz osiedle Koncept etap I (87 lokali). Następnie w czerwcu do oferty wszedł II etap osiedla Ostoja w Rumi (108 lokali), w lipcu osiedle Rytm (107 lokali), a w sierpniu kolejny (szósty) etap osiedla Optima (64 lokale i 40 domów jednorodzinnych). Natomiast DOMESTA wprowadziła budynki 1, 2, 3 na osiedlu Leszczynowy Park (łącznie 152 lokale). Do końca 2021 r. Grupa zamierza wprowadzić jeszcze do sprzedaży dwa projekty: Osiedle Rumia Centralna etap I (102 lokale) oraz Osiedle przy ul. Ptasiej (72 lokale). DOMESTA w ostatnim kwartale roku zamierza przystąpić do budowy II etapu inwestycji biurowej Matarnia Office Park. Łącznie Grupa w 2021 r. planuje wprowadzić do oferty około 850 nowych mieszkań i domów.