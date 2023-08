Główne kryptowaluty spadają, ponieważ na rynku brakuje letniej iskry

Czołowe kryptowaluty w zeszłym tygodniu nadal odnotowały spadki. Wygląda na to, że – pomimo pozytywnych ruchów w czerwcu – rynkowi brakowało dostatecznej iskry, która ożywiłaby to, w dużej mierze, słabe lato.

Bitcoin rozpoczął ubiegły tydzień tuż poniżej 29 000 dolarów, ale kontynuował swój trend spadkowy i spadł o około 1 proc., osiągając obecnie poziom 28 700 dolarów. Kryptowaluta odnotowała krótki wzrost w ciągu tygodnia, osiągając szczyt powyżej 29 650 dolarów na eToro, ale nadal odzwierciedla słabość rynku, która dominowała latem. Bitcoin powrócił do poziomów z początku maja.

Ethereum odnotowało podobny trend spadkowy w ciągu tygodnia, zaczynając tuż powyżej 1850 dolarów, ale spadając o około 1,8 proc. i obecnie handlując w okolicach 1810 dolarów. Kryptowaluta doświadczyła znacznego wahania cen w połowie tygodnia, ale ostatecznie spadła.

Bitcoinowy raport KPMG na temat ESG

Jedna z czterech największych firm księgowych KPMG opublikowała raport podkreślający potencjalne korzyści bitcoina dla inicjatyw ESG.

KPMG opisuje bitcoina jako „dojrzałe” aktywo, które w tym roku osiągnęło lepsze wyniki niż wszystkie inne klasy, ale raport potwierdza obawy środowiskowe związane z kryptowalutą, która jest znana z energochłonności.

Jednak pomimo wysokiego zużycia energii, KPMG twierdzi, że kryptowaluta ma do odegrania dużą rolę w ograniczaniu globalnych emisji poprzez promowanie zrównoważonych praktyk energetycznych. Firma wyszczególnia cztery sposoby, w jakie bitcoin może w tym pomóc: poprzez energię odnawialną, reakcję na popyt, ciepło z recyklingu i redukcję metanu.

Raport wskazuje, że to nie sam bitcoin generuje emisje, ale raczej procesy wytwarzania energii potrzebnej do jego działania. Bitcoin ma potencjał do nagradzania rozwoju energii odnawialnej poprzez łączenie odnawialnych źródeł energii z wydobyciem i zapewnianie rzeczywistych zachęt finansowych dla twórców zielonych technologii.

Musk twierdzi, że X (Twitter) nigdy nie uruchomi kryptowaluty

Elon Musk potwierdził, że jego platforma mediów społecznościowych X (dawniej Twitter) nigdy nie utworzy własnego krypto-aktywa, w odpowiedzi na ostrzeżenie o fałszywych tokenach, które mają wyglądać na powiązane z platformą.

Odpowiedź Muska pojawia się w momencie, gdy platforma walczy z rozmaitymi kwestiami. Społeczność kryptowalutowa nieustannie żyje plotkami na temat kolejnego ruchu Muska w kosmosie, więc jasność w kwestii tego, czy może on kiedykolwiek chcieć uruchomić natywny token, jest równie ważna.

And we never will — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2023



Pozostawia to jednak wątpliwości co do tego, czy platforma może lepiej zintegrować istniejące kryptowaluty, aby ułatwić takie funkcje, jak płatności, napiwki lub subskrypcje. Konkurentami w tej materii od dawna są bitcoin i dogecoin – dwie kryptowaluty, które Musk zintegrował z innymi firmami, takimi jak Tesla.

Nie wiadomo jeszcze, czy w X dojdzie to do skutku. Każdy, kto interesuje się Muskiem (a obserwuje go wiele osób), powinien raczej starannie przemyśleć długoterminowe przypadki inwestycyjne, niż próbować odgadnąć jego następny ruch.

Valkyrie chce dodać ethereum do bitcoinowego funduszu ETF

Zarządzający aktywami Valkyrie chce dodać eter do swojego bitcoinowego funduszu ETF. ETF jest obecnie przedmiotem obrotu na Nasdaq i zamierza inwestować w kontrakty terminowe na bitcoiny, co jest już dozwolone przez organy regulacyjne.

Dodanie ethereum jest cichym potwierdzeniem dojrzałości kryptowaluty i elementu dywersyfikującego, który wnosi w połączeniu z bitcoinem. ETF będzie jednak handlował kontraktami futures na ethereum, a nie rzeczywistym aktywem, jak dzieje się w przypadku bitcoina.

Fundusze ETF, które zawierają kontrakty terminowe, wywołały szum na rynku kryptowalut, ale nie sięgają wystarczająco daleko w kwestii zwiększania dostępu do inwestorów zainteresowanych śledzeniem ceny. Kilka miesięcy temu, widzieliśmy silną reakcję rynku na sugestię, że BlackRock miałby uruchomić bitcoinowy ETF z handlem rzeczywistymi aktywami. Na razie pozostaje to niesprecyzowane, ale rynek bacznie obserwuje rozwój sytuacji.