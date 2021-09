Główni akcjonariusze PGS Software odpowiadają na wezwanie Xebii

W dniu 5 sierpnia 2021 r. holenderska spółka technologiczna Xebia Group ogłosiła wezwanie na skup wszystkich akcji PGS Software. 8 września odpowiedzieli na wezwanie dwaj główni akcjonariusze, Wojciech i Paweł Gurgulowie, kontrolujący ponad 64 proc. akcji i 75 proc. głosów w kapitale Spółki. Tym samym spełnił się główny warunek wymagany do przeprowadzenia wezwania.

„Osiągnęliśmy niesamowity sukces wzrostu z małej firmy do dzisiejszej skali działalności. Jednak widzimy potrzebę szybkiego zwiększenia skali i umiędzynarodowienia naszej działalności, aby zmniejszyć zależność od polskiego rynku. Potwierdził to nasz przegląd strategiczny, który przeprowadzaliśmy od marca. Na jego podstawie doszliśmy do wniosku, że optymalną strategią dla firmy, jej pracowników i akcjonariuszy będzie znalezienie silnego partnera do którego możemy się przyłączyć.” – powiedział Wojciech Gurgul, prezes zarządu, który wraz z Pawłem Gurgulem posiada pakiet kontrolny PGS Software, stanowiący 64,16 proc. liczby akcji w kapitale zakładowym oraz 75,15 proc. ogólnej liczby głosów. Główni akcjonariusze już wcześniej zobowiązali się bezwarunkowo i nieodwołalnie do odpowiedzi na ogłoszone wezwanie, przy czym ustalona cena sprzedawanych przez nich akcji wyniosła 14,30 zł za jedną akcję, co stanowi około 10% mniej od oferty dla pozostałych akcjonariuszy – 15,75 zł za walor. Wojciech Gurgul pozostanie w strukturach firmy po zakończeniu transakcji.

„Jesteśmy zadowoleni, że PGS Software będzie częścią naszej Grupy. Uważamy, że jako duży, doświadczony gracz na rynku usług IT skutecznie wykorzystamy potencjał Spółki. W dalszym stopniu poszerzamy swój zakres usług i dążymy do dostarczania jak najlepszych i kompleksowych rozwiązań dla naszych klientów. Chcemy być topową marką na rynku IT, wierzymy że połączenie z PGS Software nas do tego przybliży.” – skomentował Anand Sahay, co-CEO Xebia. Celem Xebii jest skup 100% akcji spółki i wycofanie jej z giełdy.

Zapisy na wezwanie dla pozostałych akcjonariuszy nadal trwają. Inwestor posiadający akcje PGS Software, może odpowiedzieć na wezwanie w biurze maklerskim, które prowadzi jego rachunek papierów wartościowych do 29 września. Wezwanie dojdzie do skutku jeśli zostaną spełnione inne warunki, określone w wezwaniu.

Doradcą finansowym oraz firmą pośredniczącą w wezwaniu jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.