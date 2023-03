Gospodarka Chin odbija

Lutowe wskaźniki PMI dla Chin, które poznaliśmy dziś w nocy, sugerują, że gospodarka azjatycka mocno rozpoczęła rok. Widać znaczne wzrosty w produkcji. Oficjalny wskaźnik PMI dla przemysłu „wzbił” się do poziomu 52,6 pkt. pokonując tym samym oczekiwania rynkowe. To również najwyższy wynik od 2012 roku. Dobre dane to odzwierciedlenie wznowienia aktywności po styczniowym święcie chińskiego Nowego Roku oraz efekty ponownego otwarcia gospodarki po pandemii. Widać normalizację łańcuchów dostaw.

Twarde dane zaczęły pokazywać ożywienie gospodarcze w Chinach. Zgodnie z oczekiwaniami wzmacnia się popyt wewnętrzny. Wzrosły również nowe zamówienia eksportowe powyżej neutralnego poziomu 50 pkt. Odzwierciedla to powrót klientów po zakończeniu lockdown-u. Poprawa w przemyśle jest również potwierdzona wskaźnikiem S&P Global/Caixin, który wzrósł do 51,6 pkt. z 49,2pkt.

Jeśli chodzi o usługi – pozostają one stabilne po silnym wzroście w styczniu. Wynik 56,3 pkt wskazuje siłę sektora i ożywienie w konsumpcji gospodarstw domowych po styczniowym boomie wydatków świątecznych.

Gospodarka Państwa Środka powinna odbić, ponieważ ponowne odejście od restrykcyjnej polityki „zero-covid” sprzyja popytowi i pozwala na normalizację łańcuchów dostaw. Siła ożywienia będzie jednak uzależniona od perspektyw zatrudnienia i dochodów. W przypadku rynku nieruchomości potrzeba czasu, żeby odwrócić tendencję spadkową. Cały czas pamiętajmy, że czynniki ryzyka związane z globalnym spowolnieniem i napięciami na linii USA-Chiny pozostają silne.

Dziś rano poznaliśmy również PMI dla polskiego przemysłu. Widać poprawę sentymentu, jednak odbicie wskaźnika jest niewielkie (48,5 pkt.) i wciąż pozostaje poniżej granicznego poziomu 50 pkt. Widać spadek presji cenowej i kosztowej, co jest pozytywnym zjawiskiem. Od wczesnych godzin porannych obserwujemy wzmożony popyt na polską walutę. Złoty zyskuje względem dolara oraz euro. Para USD/PLN spada poniżej 4,41 a EUR/PLN wskazuje już 4,6930 i jest najniżej od 5 lutego. Aprecjacja PLN to z pewnością po części pokłosie wzrostów kursu EUR/USD, który dziś rano wyszedł powyżej 1,0650. Apetyt na ryzyko widać również na polskim rynku akcyjnym. WIG20 otworzył się dziś luką wzrostową i zyskuje ponad 0,5 proc.

Łukasz Zembik Oanda TMS Brokers