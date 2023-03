Content Marketing w Polsce

Co jest najtrudniejszym elementem działań content marketingowych? Czy klienci chętnie podejmują działania contentowe i jakie mają względem nich oczekiwania?

Content w służbie potrzeb

Zaangażowanie, zwiększenie sprzedaży, budowanie eksperckiego wizerunku – powodów, dla których klienci decydują się na działania content marketingowe jest wiele, jednak jeden z nich wybija się ponad resztę – to chęć nawiązania relacji nie z „ciasteczkiem”, a prawdziwym człowiekiem z krwi i kości, który doceni jakościowe treści i znajdzie w nich coś ważnego dla siebie. To właśnie content marketing umożliwia markom pogłębienie interakcji z użytkownikami.

Z nowej publikacji Grupy Roboczej Content Marketing i Reklama Natywna IAB Polska wynika, że coraz więcej klientów ma tego świadomość. Jak podkreśla Magdalena Jabłońska z TVN Discovery: – Dziś klient nie musi obudowywać się brandingiem, aby pozostać zapamiętanym, ważniejsza jest wiarygodność i wartość merytoryczna sponsorowanych treści. Jednocześnie należy pamiętać, aby działania contentowe nie były pojedynczymi akcjami, lecz stanowiły część szerszej strategii, dopasowanej do zmieniającego się rynku i konsumenta.

Wyzwania do podjęcia

Jednym z aspektów, który sprawia, że niektórym klientom wciąż trudno przekonać się do działań contentowych, jest ich mierzalność. W kwestii odpowiedzi na pytanie „Jak oceniasz skuteczność kampanii CM, jak ją mierzysz i po jakim czasie zauważasz jej efekty?” eksperci zaangażowani w powstanie Poradnika byli nadzwyczaj zgodni – sprawa pomiaru i oceny skuteczności działań z zakresu marketingu treści komplikuje się, gdy chcemy zmierzyć ich wpływ na budowanie, zmianę czy wzrost świadomości i wizerunku marki. Wniosek? Zdecydowanie potrzeba na to więcej czasu i jakościowych narzędzi. Choć ocena skuteczności działań contentowych wciąż pozostaje wyzwaniem, chętnych do realizacji nie brakuje, co widać po licznych case’ach zawartych w publikacji.

Przyszłość content marketingu

Szefowa Grupy Roboczej Content Marketing i Reklama Natywna IAB Polska, Country Manager TradeTracker Polska Paulina Kozyra zauważa, że marketing treści to nie tylko artykuły, video i działania w social mediach, ale też rozwój technologii, w tym voice, która powinna zrewolucjonizować sposób myślenia i posługiwania się internetem wśród użytkowników. – Ciągłe zainteresowanie konsumentów rynkiem podcastów, dostosowywanie treści do preferencji użytkowników (możliwość odsłuchiwania artykułów) jak również voice search (wyszukiwanie głosowe) to trendy na nadchodzące lata. Kto już o tym myśli, zyska w niedalekiej przyszłości – dodaje. Wtóruje jej Agata Szeliga-Staszkiewicz, Head of Agencies in CEE, Meta: – Istotne jest to, by dawać konsumentom nowe doświadczenia.

Więcej cennych insightów i informacji na temat tego, jak działania content marketingowe postrzegają obecnie agencje, wydawcy i klienci w Polsce, można znaleźć w Poradniku Grupy Roboczej Content Marketing i Reklama Natywna IAB Polska. Publikacja zawiera ponadto ciekawe case’y z rodzimego rynku, które mogą być źródłem inspiracji do zaplanowania skutecznych działań content marketingowych.