Kursy SEO, czyli jak nauczyć się pozycjonowania stron w Google

Profesjonalny kurs SEO pozwoli zgłębić Twojej osobie tajniki pozycjonowania stron internetowych. Decydując się na tzw. SEO szkolenie poszerzysz swoją wiedzę na temat tajników uzyskiwania wyższych pozycji w organicznych (naturalnych) wynikach wyszukiwania w Google (oraz innych wyszukiwarkach, np. Google, Bing czy też Yahoo!). Oferta szkoleniowa na polskim rynku jest bardzo szeroka, dlatego masz z czego wybierać.

Kurs SEO – jakie elementy zawiera standardowe szkolenie o pozycjonowaniu?

Kursy SEO nauczą Cię, w jaki sposób wykorzystać techniczne rozwiązania oraz content marketing i link building do zwiększenia pozycji swojej witryny w Google w ciągu kolejnych kilku lub kilkunastu miesięcy. Finalne efekty, jakie przyniesie kurs SEO zależą od konkurencyjności Twojej branży, rodzaju pozycjonowanych fraz kluczowych oraz budżetu.

Zatem, jakich 9 umiejętności nauczy Cię kurs pozycjonowania stron internetowych?

W jaki sposób budować profil linków swojej witryny?

Jak stworzyć kompleksową strategię SEO?

Jak dobierać frazy kluczowe zgodnie z potrzebami biznesowymi?

Jak utworzyć prawidłową strukturę witryny?

Jak linkować wewnętrznie?

W jaki sposób delegować zadania content marketingowe?

Skąd czerpać najnowszą wiedzę o aktualizacjach SEO?

Jak często aktualizować strategie SEO?

Darmowy kurs SEO może być w tym przypadku dobrym rozwiązaniem, jednak musisz pamiętać, że wiedza ogólnodostępna (za darmo, na blogach), obejmuje wyłącznie podstawowe informacje. Jeżeli chcesz nauczyć się SEO w 100%, powinieneś kupić kurs lub zdecydować się na podanie danych kontaktowych (np. w formie subskrypcji), aby otrzymać pełny egzemplarz danej formy edukacyjnej.

Kurs SEO z certyfikatem – gdzie taki znaleźć?

Darmowy kurs SEO z certyfikatem (darmowy, jednak wymagający podania danych kontaktowych) oferuje jedna z najbardziej znanych agencji marketingowych w Polsce – Octamedia.

Certyfikat ze szkolenia potwierdza Twoje umiejętności w zakresie pozycjonowania (inaczej SEO), dzięki czemu możesz nie tylko pozycjonować swoją witrynę, ale także oferować usługi dla klientów, których zdobędziesz. Co za tym idzie? Jeżeli chcesz „dorobić” do tzw. wypłaty, możesz oferować profesjonalne SEO jako freelancer. Oczywiście w pierwszej kolejności przetestuj wszelkie działania za pośrednictwem swojej strony. Gdy zobaczysz, że implementowane strategie przynoszą efekty – zacznij działać na szerszą skalę, obsługując osoby potrzebujące profesjonalisty.

Kurs pozycjonowania (SEO) – ile kosztują najwyższej jakości szkolenia?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile kosztują szkolenia SEO najwyższej jakości. W gruncie rzeczy mogą one być nawet darmowe, jednak w nieco okrojonej wersji. Wybierając kompleksowy kurs (np. od zagranicznych twórców), będziesz musiał zapłacić nawet do kilku tysięcy złotych za 50-70 godzin materiałów. Wiele zależy natomiast od konkretnej struktury szkolenia oraz przede wszystkim, czy jest to kurs SEO od podstaw, czy przykładowo od etapu dla średnio-zaawansowanych.

Szukając typowego kursu SEO dla początkujących, powinieneś wybrać szkolenie od Octamedia, które jest na bieżąco aktualizowane i zgodne z najnowszymi trendami SEO.

SEO szkolenie – kto na nim skorzysta?

Kurs pozycjonowania (SEO) jest dedykowany każdej osobie, która chce zmaksymalizować swoje dochody z e-commerce lub serwisu usługowego. To także doskonała opcja początkującym adeptom SEO marzącym o zarabianiu na pozycjonowaniu oraz zdobyciu pierwszej pracy w branży (np. w agencji marketingowej).

Osoby oraz firmy, które skorzystają na szkoleniach SEO, to m.in.:

Właściciele sklepów internetowych – rozszerzą swoją wiedzę o strategie pozycjonowania, umożliwiające zwiększenie widoczności ich produktów w sieci;

Pracownicy agencji marketingowych – zdobędą specjalistyczne umiejętności, pozwalające na efektywniejsze prowadzenie kampanii dla klientów;

Blogerzy i twórcy treści – nauczą się, jak tworzyć materiały przyjazne wyszukiwarkom, (poskutkuje to większym ruchem na ich stronach);

Osoby szukające pracy w branży SEO – zdobędą praktyczną wiedzę i doświadczenie, stanowiące solidną podstawę do rozpoczęcia profesjonalnej kariery.

Każdy uczestnik tego szkolenia otrzymuje narzędzia i wiedzę, niezbędne do efektywnego i skutecznego pozycjonowania stron internetowych. To inwestycja, która przekłada się na realne korzyści, zarówno dla osób indywidualnych (np. freelancerów), jak i pod kątem rozwoju biznesów.

Podsumowanie

Pamiętaj, że unikając szkoleń oraz różnego rodzaju kursów tak naprawdę cofasz się w rozwoju.

Aby być na bieżąco z najnowszymi trendami oraz newsami branżowymi, powinieneś regularnie się rozwijać. Dzięki temu pozwolisz uzyskać swoim klientom satysfakcjonujące efekty i wyskalujesz ich firmy. Jeżeli natomiast jesteś właścicielem e-commerce lub jakiejkolwiek witryny usługowej – wyskalujesz ją i wypracujesz solidną przewagę konkurencyjną, która pozwoli Ci zarabiać więcej niż tzw. branżowi rywale.

Artykuł powstał we współpracy z Maciejem Cherubinem z Octamedia.