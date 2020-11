Gowin: plan odbudowy i rozwoju gospodarki oraz tarcza prawna pomogą polskiej gospodarce rozwijać się po pandemii

Plan odbudowy i rozwoju gospodarki oraz tarcza prawna to inicjatywy MRPiT, które pomogą polskiej gospodarce rozwijać się po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19 – mówił wicepremier, minister rozwoju pracy i technologii Jarosław Gowin podczas dzisiejszego XIV Forum Przedsiębiorców Małopolski.

Jak poinformował, uczestnicząca wraz z nim w dzisiejszym forum, wiceszefowa resortu rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka stanie na czele międzyresortowego zespołu, który zajmie się przygotowaniem tarczy prawnej. Z kolei za plan odbudowy i rozwoju gospodarki będzie odpowiadał wiceminister Robert Tomanek.

Plan odbudowy i rozwoju gospodarki

Premier Gowin przedstawił uczestnikom forum inicjatywę MRPiT, która ma przyczynić się do przyszłego rozwoju naszej gospodarki. Jak tłumaczył: – Potrzebujemy planu na przyszłość – precyzyjnego planu działań restartu gospodarki. Będzie to przemyślana sekwencja działań na okres po pandemii. Plan odbudowy i rozwoju będzie można wdrażać, liczymy na to, od 3. kwartału przyszłego roku.

– Ratowanie tych, w których uderzyła pandemia, jest obowiązkiem państwa. Jednak dynamiczny rozwój osiągniemy wtedy, gdy postawimy na branże, które są lokomotywami rozwojowymi. Dlatego musimy wprowadzić plan systemowego wspierania takich branż – podkreślił szef MRPiT.

Jak wyjaśnił, w tym celu MRPiT przeanalizuje m.in. to, które sektory polskiej gospodarki mają największy potencjał konkurowania na arenie międzynarodowej. – Będziemy analizowali wpływ sektorów m.in. na: rynek pracy, PKB, wartość ich udziału w eksporcie, czy strukturę własnościową danego sektora – to, gdzie jest największy udział polskiego kapitału – opisywał.

Dodał też, że plan odbudowy i rozwoju musi być efektem wspólnych działań administracji państwowej, przedsiębiorców i środowiska akademickiego.

Wicepremier podkreślił również wagę technologii – zawartych w nazwie ministerstwa – w rozwoju naszej gospodarki po obecnym kryzysie. – Jeżeli chcemy zwiększać przewagi konkurencyjne polskich firm, to musimy w większym stopniu stawiać na nowoczesne technologie – przekonywał.

Zwrócił również uwagę na to, że do MRPiT należy odpowiedzialność, jednocześnie, za obszary gospodarki i pracy. – W czasie pandemii i wychodzenia z kryzysu odpowiadamy za szukanie synergii między oczekiwaniami przedsiębiorców, pracodawców oraz pracowników i związków zawodowych – wskazał.

– Wszystkie działania MRPiT będą czerpały z dialogu z przedsiębiorcami i doświadczenia przedsiębiorców – zapewnił wicepremier Gowin.

Tarcza prawna

Podczas swojego wystąpienia w trakcie forum szef MRPiT zaznaczył też: – Polska gospodarka potrzebuje tarczy prawnej. Ochrony przed nadmiernymi regulacjami. Postanowiliśmy powołać w rządzie międzyresortowy zespół, który zajmie się analizą wszystkich barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. Na czele tego zespołu stanie minister Anna Kornecka.

Jak argumentował, w Polsce od lat borykamy się z problemem nadmiaru przepisów prawa i jego ciągłej zmienności. – Będziemy starali się ograniczać ten „wodospad” legislacyjny. Zdajemy sobie także sprawę z tego, że kluczowym warunkiem powodzenia biznesowego jest przewidywalność. Mam w związku z tym nadzieję, że nie będziecie już państwo zaskakiwani zmianami prawnymi z dnia na dzień – deklarował wicepremier Gowin.

A wiceminister Anna Kornecka zaznaczyła: – Chcemy, by regulacje prawne były przejrzyste i wprowadzane w przewidywalny sposób.

– Konsultacje i komunikacja to fundament działania tego typu zespołów. MRPiT współpracuje z wieloma organizacjami, izbami, które na bieżąco przekazują nam swoje stanowiska. Jestem otwarta na współpracę ze wszystkimi jednostkami i organizacjami, które chcą z nami współdziałać – zapewniła.

XIV Forum Przedsiębiorców Małopolski

Temat dzisiejszego XIV Forum Przedsiębiorców Małopolski to: Małopolska zielona i cyfrowa. Europejski Zielony Ład i cyfryzacja jako impuls do rozwoju.

Organizatorzy wydarzenia to „Dziennik Polski” i „Gazeta Krakowska” we współpracy z kilkudziesięcioma organizacjami gospodarczymi w Małopolsce, które współtworzą Forum Przedsiębiorców Małopolski.

Jak deklarują organizatorzy, wydarzenie adresowane jest zarówno dla przedstawicieli małych, średnich i dużych firm, freelancerów, a także osób zajmujących kierownicze stanowiska w dużych firmach czy korporacjach. Jak również tych, którzy interesują się biznesem, gospodarką oraz ekologią.