Handlowcy i marketingowcy stawiają na rozwój i jakościowe przywództwo

Nie tylko wynagrodzenie, ale także możliwości rozwoju i nowoczesne zarządzanie przez kompetentnych liderów – to kwestie ważne dla kandydatów z doświadczeniem w obszarze sprzedaży i marketingu. Tak wynika z najnowszego opracowania globalnej firmy rekrutacyjnej Michael Page

– Przeglądu Wynagrodzeń i Trendów 2024. W mijającym roku wśród najbardziej poszukiwanych specjalistów byli managerowie ds. marketingu cyfrowego oraz e-commerce. Mogli liczyć na podwyżki rzędu 5-10%.

Dobry lider w cenie

Wysoka inflacja sprawiła, że w 2023 roku konsumenci dokładnie analizowali swoje wydatki, a ich decyzje zakupowe były bardziej przemyślane. Coraz rzadziej także przejawiali lojalność wobec marki, kierując się w większym stopniu ceną produktu. Na tak wymagającym rynku firmy potrzebowały wykwalifikowanej i zaangażowanej kadry. Organizacje wzmacniały działy analityczne, poszukując osób które będą partnerami dla działu sprzedaży i marketingu w obszarze trendów i danych rynkowych. Dużym zainteresowaniem pracodawców cieszyli się kandydaci dysponujący odpowiednimi kompetencjami liderskimi i umiejętnością myślenia strategicznego. Takie osoby są bowiem w stanie efektywnie prowadzić swoje zespoły.

– Dzisiaj ogromną rolę odgrywa szef, którego trudno przeliczyć na pieniądze czy popularne benefity typu opieka medyczna lub służbowe auto – w dalszym ciągu ważne dodatki do oferty. Kandydaci szukają przede wszystkim doświadczonych liderów od których będą mogli czerpać wiedzę, osób, które zadbają o ich rozwój, o zdrowie psychiczne, ten ostatnio popularny obszar mental health – mówi Monika Wojciechowska Executive Manager Michael Page.

– Także firmy coraz uważniej patrzą na leadership pod kątem tego, czy liderzy mają kompetencje, czy są proaktywni, czy potrafią pracować z zespołami, czy potrafią delegować zadania i wyznaczać kierunki rozwoju dla organizacji. To ma ogromne znaczenie w kontekście harmonijnego rozwoju organizacji.

Rynek pracownika

Wśród 5 najbardziej poszukiwanych stanowisk w branży znalazły się: Digital Marketing Manager, E-commerce Manager/Director, Commercial Director, Business Analyst i Performance Marketing Manager.

– Zasadniczo dzisiaj rynek w dalszym ciągu jest rynkiem pracownika. Jeżeli rozmawiamy o rolach sprzedażowych, marketingowych, digitalowych i e-commerce’owych, to wpływ postaw kandydatów bezpośrednio na nasze rekrutacje jest dość duży, natomiast liczą się przede wszystkim kompetencje. Procesy rekrutacyjne wygrywają najlepsi. Nadal są osoby które nie szukają aktywnie pracy, natomiast kuszone przez nas jako przez head hunterów, rozważają zmianę, widząc a) wyzwanie, które stoi za daną rolą w danej organizacji i b) wzrost płac, gdyż przy zmianie pracodawcy można zyskać o 10, a czasami nawet 20% wyższe wynagrodzenie, jest to najlepszy moment na korektę pensji – dodaje Monika Wojciechowska.

Pożądana elastyczność i benefity

Najczęściej organizacje podwyższały swoim pracownikom wynagrodzenia na poziomie 5-10%. Mimo, że pensje w działach sprzedaży i marketingu rosły, zwykle firmy nie były w stanie zrekompensować pracownikom wzrostu inflacji, co przekładało się na odpływ talentów z organizacji. Aby zatrzymać je w swoich strukturach, a także pozyskać nowych uzdolnionych pracowników, nawet firmy dysponujące najlepszymi programami rozwojowymi pracowały nad ich dalszym doskonaleniem. Nie mogły mieć bowiem pewności, że te cenne zasoby pozostaną w organizacji na kolejne lata. Z drugiej strony, dla kandydatów kluczowa była kwestia równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, a szczególne znaczenie miał tryb świadczenia pracy. W związku z trwającą rywalizacją o talenty, elastyczność pracodawcy w tym zakresie stanowiła jeden z podstawowych czynników determinujących sukces w rekrutacji. Wyłączna praca zdalna to ewenement w branży, natomiast upowszechnił się model hybrydowy.

– Od menedżerów prowadzących swoje zespoły oczekuje się bycia w biurze. Nie da się zdalnie prowadzić zespołu. Poza tym trzeba pamiętać, że marketing to obszar kontaktów międzyludzkich, są to zespoły bardzo mocno stawiające na relacje, stawiające na pracę zespołową, a w zespole siła! Dlatego ta bliskość człowieka obok, sam fakt, że można przyjść do biura, zderzyć pomysły i napić się z kimś kawy, odgrywa ogromną rolę – konkluduje Monika Wojciechowska Executive Manager Michael Page. – Inna sytuacja jest jednak w sprzedaży – są role, które wiążą się z pracą w terenie więc pracodawcy nie wymagają bycia w biurze w ciągu tygodnia, ale oczekują obecności podczas kluczowych spotkań w okresie miesiąca.

W minionym roku pracodawcy mogli kusić zarówno pracowników jak i kandydatów nie tylko elastycznym podejściem, ale też bardziej atrakcyjnym systemem premiowym. Pożądany był także rozszerzony pakiet opieki medycznej oraz bogaty system kafeteryjny i szkoleniowy. Zdaniem ekspertów, w nadchodzącym roku ta tendencja się utrzyma.

Cały raport jest dostępny pod linkiem: https://www.michaelpage.pl/dla-medi%C3%B3w/badania-i-publikacje/przegl%C4%85dy-wynagrodze%C5%84