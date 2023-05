IPO Watch: mniej debiutów na europejskich indeksach niż w analogicznym okresie zeszłego roku

Pomimo mniejszej niepewności i wzrostów większości głównych europejskich indeksów, w pierwszym kwartale 2023 r., na rynku IPO odnotowano mniej debiutów niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Bez większych zaskoczeń na GPW – główny rynek wciąż czeka na powrót zaufania i stabilności oraz na pierwsze IPO od prawie dwóch lat. Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosła 1,7 mld euro (łącznie 20 debiutów). To spadek aż o 39,3% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (2,8 mld euro, łącznie 30 debiutów).

Pierwszy kwartał 2023 r. rozpoczął się w pozytywnym otoczeniu rynkowym, wspieranym przez zachęcające dane dotyczące inflacji, spadające ceny ropy i gazu w Europie oraz ponowne otwarcie Chin. Niemniej jednak, brak istotnych zmian w sytuacji geopolitycznej, wciąż utrzymujący się trend zacieśniania polityki monetarnej przez banki centralne oraz nieoczekiwane zawirowania światowego sektora bankowego przyczyniły się do utrzymania ograniczonego apetytu na oferty publiczne w I kwartale br. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jedynie z dwoma debiutami na alternatywnym rynku NewConnect – wynika z najnowszego raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

Podsumowanie I kwartału 2023 r. na GPW w Warszawie

W pierwszym kwartale 2023 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 2 debiuty (oba na rynku nieregulowanym NewConnect) wobec 5 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Łączna wartość IPO debiutujących spółek wyniosła 3,6 mln zł (0,8 mln euro), co oznacza spadek o 77,4%, w porównaniu do poprzedniego roku, podczas którego w pierwszym kwartale łączna wartość IPO wynosiła 16,0 mln zł (4,4 mln euro). Wśród debiutantów na NewConnect znalazła się spółka Frozen Way prowadząca studio deweloperskie i wydająca gry (IPO o wartości 2,7 mln zł) oraz spółka Olymp zajmującą się produkcją i dostawą rozwiązań dla branży fitness, która pozyskała z rynku 0,95 mln zł.

“Pierwszy kwartał 2023 roku na polskim rynku pod względem aktywności IPO – zgodnie z oczekiwaniami – bez zmian. Wyniki rodzimego rynku głównego – zasadniczo także bez zmian. Na koniec marca 2023, czyli po zniżkach związanych z problemami w światowym sektorze bankowym, indeks WIG wzrósł o 2%, a WIG20 spadł o 2% względem początku roku. To gorszy wynik niż niektóre główne indeksy zachodnich parkietów, gdzie pierwszy kwartał zamknął się wyraźnie na plusie (np. DAX 30 – 11%; CAC 40 – 11%; AEX 25 – 8%, czy STOXX 600 – 7%). Z jednej strony utrzymanie pewnego status quo jest lepsze niż brak kontroli nad niepewnością, natomiast z drugiej strony, brak wyraźnych kierunków ku poprawie nastrojów rynkowych potencjalnie odracza moment kiedy można dobrze zaplanować IPO. Kolejny kwartał na jałowym biegu oznacza, że okno IPO może pojawić się jeszcze później, czyli mowa o perspektywie drugiej połowy 2024 roku. Dodatkowo, należy pamiętać, że istotnym czynnikiem wpływającym na rynek w tym roku, ale także na początek kolejnego, będą październikowe wybory parlamentarne, które bez wątpienia spowodują baczną obserwację (a może i wstrzemięźliwość) inwestorów” – mówi Kamil Wardzyński, Senior Manager w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Polska.

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w I kwartale 2023 r.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, w pierwszym kwartale 2023 roku łączna wartość IPO w Europie wyniosła 1,7 mld euro i spadła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku aż o 39,3%. Łącznie na europejskich rynkach podczas pierwszego kwartału 2023 r. odnotowano 20 debiutów wobec 30 w I kwartale 2022 r. Największym rynkiem pod względem wartości IPO w pierwszym kwartale 2023 r. okazała się giełda w Turcji – Borsa Istanbul z łączną wartością przeprowadzonych ofert na poziomie 465 mln euro. Zaraz za nią za uplasowała się Borsa Italiana (437 mln euro), a na miejscu kolejnym Deutsche Börse (389 mln euro).

Największym IPO w Europie była oferta spółki EuroGroup Laminations (393 mln euro), która zadebiutowała na włoskiej Borsa Italiana . Na pozostałych miejscach uplasowały się IONOS Group (oferta o wartości 389 mln euro, Deutsche Börse) oraz Seacrest Petroleo Bermuda (debiut na Oslo Børs z ofertą o wartości 220 mln euro).

“Wzrosty głównych europejskich indeksów giełdowych oraz poprawiające się warunki makro (relatywnie łagodna zima, niższe niż oczekiwano koszty energii, spadki inflacji) nie zdołały przełamać ostrożnego podejścia inwestorów na rynku IPO. Rynek oswaja się z nową rzeczywistością, również w zakresie wycen spółek. Powoduje to, że z jednej strony rośnie kolejka spółek – potencjalnych debiutantów, u których inwestorzy będą szukać przede wszystkim silnych fundamentów np. w postaci pozytywnych historycznych wyników finansowych i udokumentowanego rozwoju; z drugiej zaś – spółki i właściciele coraz częściej rozważają inne niż IPO strategie wyjścia, w tym sprzedaż udziałów do inwestorów finansowych lub strategicznych, czy debiuty “rozłożone w czasie” (notowanie bez oferty akcji i ewentualne późniejsze podwyższenie kapitału lub sprzedaż akcji). Mimo to, na rynku ciągle dostępne są fundusze, które mogą ożywić rynek IPO w momencie polepszenia nastrojów inwestorów” – mówi Bartosz Margol, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Polska.

Aktywność na europejskim rynku IPO w I kw. od 2019* r.

* Dane obejmują wyłącznie IPO o wartości powyżej 5 mln USD – więcej szczegółów nt. metodologii w sekcji O raporcie IPO Watch Europe oraz w Raporcie.

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2017*

* Dane obejmują wyłącznie IPO o wartości powyżej 5 mln USD – więcej szczegółów nt. metodologii w sekcji O raporcie IPO Watch Europe oraz w Raporcie.

O raporcie IPO Watch Europe

Bieżąca i poprzednie edycje IPO Watch Europe są dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne są również podsumowania roczne za lata 2004-2022.

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (włączając w to giełdy w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Turcji, Serbii i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwszą ofertę publiczną oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku i został sporządzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji.

Począwszy od raportu za II kwartał 2019 roku IPO Watch Europe obejmuje wyłącznie oferty o wartości powyżej 5 mln USD. Dla zapewnienia porównywalności, dane za poprzednie okresy prezentowane w raporcie IPO Watch Europe zostały odpowiednio przekształcone. Komentarz do rynku polskiego omawia wszystkie debiuty na rynku w Warszawie, niezależnie od ich wartości.