Jak ubezpieczyć dom przez internet?

Ubezpieczenie domu online to bardzo wygodna opcja. Oszczędzasz czas, bo nie musisz dzwonić na infolinię ani jechać do placówki banku sprzedającego polisy lub samego ubezpieczyciela, a w znalezieniu najlepszej dla Ciebie oferty pomoże Ci internetowa porównywarka ubezpieczeń. A jak wygląda cały proces? Jakie dokumenty będą potrzebne do ubezpieczenia domu przez internet? Podpowiadamy!

Ubezpieczenie domu online – jak przebiega?

Aby kupić ubezpieczenie domu przez internet, potrzebujesz tylko urządzenia z dostępem do sieci – komputera, smartfonu czy tabletu. Wystarczy, że wypełnisz krótki wniosek na stronie internetowej wybranego przez siebie ubezpieczyciela lub banku oferującego jego polisy lub innego pośrednika, po czym opłacisz składkę przy pomocy bankowości elektronicznej.

Dla przykładu za pośrednictwem PKO BP można wykupić polisy marki PKO Ubezpieczenia online w serwisie iPKO, aplikacji IKO lub, jeśli nie jesteś klientem banku, na ich stronie ubezpieczenia domu. Na samym początku należy wybrać przedmiot ubezpieczenia, a potem zdecydować się na konkretny pakiet ubezpieczeniowy: Standardowy, Super lub Pro. Później wystarczy już tylko przejść do wypełniania wniosku. Składa się z kilku kroków:

wybierasz, co chcesz ubezpieczyć: dom, dom w budowie, mieszkanie, same ruchomości albo elementy wykończenia,

podajesz adres nieruchomości,

wprowadzasz podstawowe dane do oferty, takie jak jej wartość nieruchomości czy datę, od której ma obowiązywać ubezpieczenie domu,

zaznaczasz interesujący Cię pakiet ubezpieczenia i podajesz kilka informacji dodatkowych,

określasz czy chcesz rozłożyć składkę na raty , czy opłacić ją jednorazowo i wybierasz konto do płatności,

wpisujesz swoje dane, zapoznajesz się z dokumentami umowy ubezpieczenia i zaznaczasz oświadczenia,

potwierdzasz zakup ubezpieczenia domu – i już! Możesz cieszyć się nową, dopasowaną do Twoich potrzeb ochroną ubezpieczeniową.

Jakie dokumenty do ubezpieczenia domu przez internet będą potrzebne?

Ubezpieczenie domu online nie wymaga zwykle gromadzenia wielu dokumentów. W przypadku zawarcia umowy przy pośrednictwie PKO BP nie musisz załączać żadnych skanów – to minimum formalności. Wystarczy, że wprowadzisz we wniosku podstawowe informacje o nieruchomości. Posłużą one do kalkulacji składki oraz zawarcia umowy ubezpieczenia domu. Podajesz zatem:

rodzaj nieruchomości, którą chcesz ubezpieczyć,

lokalizację nieruchomości,

rok budowy budynku,

wartość przedmiotu ubezpieczenia – przybliżoną budynku, ruchomości,

rodzaj zabezpieczeń, którymi ewentualnie jest objęta nieruchomość,

dane właścicieli budynku.

Kto może wykupić ubezpieczenie domu online?

Osobą kupującą ubezpieczenie, czyli tak zwanym ubezpieczającym, może być każdy, kto ukończył 18. rok życia. Ubezpieczający nie musi zatem być jednocześnie właścicielem nieruchomości, może być osobą trzecią – ma prawo do wykupienia ubezpieczenia domu lub mieszkania dla innych osób, np. swoich bliskich. Nie musi też ani być zameldowany w ubezpieczanej nieruchomości, ani nawet w niej mieszkać. Istotne jest to, by ubezpieczający posiadał informacje potrzebne do zawarcia umowy ubezpieczenia, a więc dane dotyczące majątku obejmowanego ochroną oraz właścicieli nieruchomości.