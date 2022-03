Jak wygląda przebieg procesów i zarządzania przy użyciu zintegrowanego systemu TMS i telematyki?

Systemy klasy TMS w realny sposób odpowiadają na codzienne problemy firm działający w branży transportowej i logistycznej. Brak zintegrowanego narzędzia wspierającego w procesie zarządzania zasobami to najprostsza droga do utraty rynków zbytu, generowania nadmiernych strat oraz nieefektywnego zarządzania flotą i pracownikami. W jaki sposób wygląda przebieg procesów z wykorzystaniem systemu TMS?

Procesy związane z planowaniem zleceń transportowych

Na samym początku zajmijmy się jedną z największych bolączek przedsiębiorstw z branży transportowej, jaką jest kwestia planowania dużej liczby zleceń w jednym czasie. Firmy rozwijające się oczywiście dążą do tego, by wolumen pracy był jak największy, jednak brak odpowiednich narzędzi ułatwiających alokację pracy, odpowiednie zaplanowanie ładunku, a także optymalizacji trasy sprawia, że początkowa radość może szybko zmienić się w panikę spowodowaną brakiem możliwości realizacji wszystkich zleceń w przewidywanym terminie.

System klasy TMS na bieżąco monitoruje wszystkie zasoby w firmie, włączając w to pracowników, flotę oraz ładunek, i na podstawie danych optymalizuje każde zlecenie w taki sposób, by usługa przebiegła możliwie jak najszybciej i z wykorzystaniem maksymalnej przestrzeni ładunkowej. To niezwykle ważny proces, który minimalizuje ryzyko pustych przebiegów pojazdów, które generują straty. Wdrożenie narzędzia TMS ułatwi cały proces i automatyzuje pracę działu planistycznego.

Procesy związane z koordynacją pracy kierowców

Sama realizacja zleceń transportowych to także spore wyzwanie dla osób koordynujących przebieg transportu. Planowanie trasy, przewidywanie wszelkich trudności, wszelkie formalności związane z dokumentacją to tylko nieliczne z wyzwań, na jakie natrafiamy podczas realizacji zlecenia.

W tych aspektach TMS również jest w stanie odciążyć pracowników, zarządzając flotą nawet w momencie, gdy wyjechała ona z bazy. Dzięki specjalnym modułom TMS Nawigator umożliwia przewidywanie wszelkich opłat drogowych i sytuacji bieżącej, a w przypadku trudności w automatyczny sposób zmieni trasę, informując o tym kierowcę. Moduł brama pozwala na ciągłe monitorowanie i rejestrowanie wjazdów i wyjazdów floty, co także pomaga w koordynacji i daje możliwość szybkiego zrealizowania zleceń w kolejce.

Procesy związane z rozliczaniem zleceń oraz kierowców

Rozliczanie i fakturowanie zrealizowanych zleceń to integralna część aktywności firmy transportowej. W tym aspekcie często dochodziło do błędów ludzkich lub braku odpowiedniej kontroli nad niezapłaconymi jeszcze fakturami. System TMS posiada dedykowany system do fakturowania, który zapewnia szybką możliwość wystawienia faktury pojedynczej bądź zbiorczej, a także monitoruje stan płatności za zrealizowane już zlecenia. Dużą korzyścią wynikającą z wykorzystania narzędzia, jakim jest system spedycyjny od mbis.pl, jest możliwość zautomatyzowania czynności, które w przeszłości były realizowane ręcznie. A zatem jeśli już kiedyś wystawiliśmy fakturę danemu klientowi, następnym razem faktura ta zostanie wypełniona automatycznie.

To jednak tylko jedna strona związana z rozliczaniem. W dobie pakietu mobilności każda firma transportowa boryka się z problemem skomplikowanego naliczania wynagrodzenia kierowców, którzy często pracują poza granicami Polski. System TMS ułatwia wykonanie prawidłowego rozliczenia, co znacznie odciążą dział księgowy.

Zarządzanie danymi w firmie za pomocą systemu TMS

W dzisiejszych czasach to informacja i dane stanowią najcenniejszy zasób każdego przedsiębiorstwa, a kluczem do sukcesu i zdobycia odpowiedniej przewagi konkurencyjnej na rynku jest odpowiednie wykorzystanie tych informacji. W dużych firmach transportowych niestety przepływ informacji kuleje, szczególnie gdy działania w ramach jednego zlecenia są podzielone na odpowiedzialność wielu działów – planistycznego, księgowego, działu zaopatrzenia i kierowców.

System TMS od mbis.pl całkowicie eliminuje wszelkie problemy z przepływem danych, a dzięki jednemu systemowi i jednej bazie danych wszyscy posiadają takie same informacje o zleceniu i są w stanie w znacznie bardziej efektywny sposób realizować wszystkie procesy biznesowe.