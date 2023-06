Jak zapakować produkty do wysyłki?

Pakowanie towarów to zadanie powierzone pracownikom magazynowym. Niemniej jednak warto wiedzieć, jak pakować produkty do wysyłki, aby towar dotarł do odbiorcy w nienaruszonym stanie. Przeczytaj krótki poradnik i poznaj zasady pakowania paczek z użyciem folii bąbelkowej. To jeden z podstawowych materiałów operacyjnych, który powinien znaleźć się na wyposażeniu firmy realizującej wysyłkę towarów.

Bezpieczne pakowanie produktów a folia bąbelkowa

Każdy pracownik odpowiedzialny za konfekcjonowanie oraz pakowanie towarów ma inne metody pracy. Nie da się ustalić jednego systemu, który byłby najskuteczniejszy do bezpiecznego pakowania paczek. W trakcie pakowania przedmiotów do opakowania kartonowego warto myśleć przede wszystkim o bezpieczeństwie towaru. Z tego względu niezbędnym wypełnieniem do paczek jest folia bąbelkowa.

Tego wypełniacza ochronnego można użyć do różnych celów. Kilka praktycznych zastosowań to:

zabezpieczenie butelek,

wzmocnienie dna kartonu w celu amortyzacji towaru w razie upadku,

dodatkowa ochrona wrażliwego sprzętu elektronicznego.

To tworzywo sztuczne, które występuje w formie materiału z pęcherzykami powietrza. Takie zabezpieczenie zawartości paczki przeznaczonej do wysyłki ma wiele zalet. Owinięcie towaru folią bąbelkową lub uzupełnienie dna kartonu tym samym materiałem daje gwarancję, że przedmioty nie ulegną uszkodzeniu w trakcie tranzytu przez kuriera.

Jakie są niezbędne materiały do pakowania towarów do wysyłki?

Folia bąbelkowa to niejedyny materiał operacyjny, który przydaje się w magazynach realizujących wysyłkę towaru. Aby towar bezpiecznie dotarł do odbiorcy, przydatne są także pudełka kartonowe z mocnym dnem. Te występują w różnych wersjach wykonanych z tektury falistej 3, 5 lub 7-warstwowej. Szeroki wybór opakowań i pudełek kartonowych tego typu znajdziesz w ofercie RAJA. Wystarczy, że wejdziesz na stronę sklepu internetowego i złożysz zamówienie na wybrane materiały operacyjne potrzebne do pakowania paczek.

Akcesoria i materiały, które są niezbędne do bezpiecznego układania towaru w paczkach to:

przekładki kartonowe,

taśmy pakowe,

folia stretch,

opakowania z tektury falistej,

dyspensery do taśmy pakowej,

wypełniacze papierowe lub folie pęcherzykowe,

naklejki samoprzylepne i etykiety transportowe.

To podstawowe wyposażenie stanowiska pracy osoby odpowiedzialnej za konfekcjonowanie, zabezpieczanie i pakowanie towarów do wysyłki. Jeśli w trakcie przygotowywania przesyłek zabrakłoby któregokolwiek z powyższych artykułów, prawdopodobnie stopień bezpieczeństwa towaru w kartonie byłby o wiele niższy.

Pakowanie produktów do wysyłki – krok po kroku

Aby szybko i bezpiecznie zapakować produkty przeznaczone do wysyłki, wystarczy zapamiętać kilka kroków. Proces pakowania przedmiotów do wysyłki przebiega znacznie sprawniej, jeśli wiesz, w jaki sposób ekspresowo zabezpieczyć towar i umieścić go nieruchomo w opakowaniu z tektury falistej.

Przygotuj konfekcjonowane towary i oceń ich gabaryty. Na tej podstawie dopasujesz karton o odpowiedniej wielkości. Pudełko nie może być też zbyt duże, abyś nie musiał używać zbyt dużo wypełniacza tekturowego lub folii bąbelkowej. Jeśli przedmioty są wrażliwe na uszkodzenia, owiń je folią bąbelkową, taśmą pakową lub zawiń folią stretch. Materiał zabezpieczający powinien być dobrany tak, aby nie zajmował dużo miejsca w paczce i jednocześnie gwarantował wysoki poziom bezpieczeństwa wysyłki towaru. Poukładaj towar w kartonie, zaczynając od najcięższych i największych przedmiotów. Produkty drobnicowe możesz umieścić w foliopakach lub kopertach tekturowych, dzięki czemu te nie rozsypią się po wnętrzu opakowania. W razie potrzeby umieść dodatkową warstwę wypełniacza pomiędzy towarami, aby te stały nieruchomo w kartonie. Zamknij skrzydła opakowania tekturowego i zaklej łączenia taśmą pakową. Jeśli chcesz mieć pewność, że taśma wytrzyma długi czas tranzytu w niekorzystnych warunkach, najlepiej wybieraj materiały operacyjne, które proponuje Grupa Raja . Akcesoria do pakowania paczek oznakowane tym brandem to gwarancja wysokiej jakości. Oklej przygotowaną przesyłkę etykietą przewozową dla kuriera oraz dodatkowymi naklejkami informacyjnymi.

Wystarczy zapamiętać 6 kroków, aby szybko i bezpiecznie pakować towar do wysyłki. To znacznie łatwiejsze, jeśli magazyn jest wyposażony w sprawdzone materiały operacyjne dedykowane do przygotowywania towarów do wysyłki.

Pudełka kartonowe i folia bąbelkowa – niezbędnik pakowania paczek

Takie materiały, jak pudełka kartonowe oraz folia bąbelkowa to podstawa, aby odpowiednio zabezpieczyć towar przeznaczony do wysyłki. Brak jakiekolwiek materiału operacyjnego w trakcie przygotowywania przesyłek mógłby skutkować późniejszym uszkodzeniem przedmiotu w transporcie.

Jeśli chcesz mieć pewność, że wysyłane przedmioty zawsze dotrą w całości do klienta, koniecznie zainwestuj w materiały pakowe od Grupy Raja. To profesjonalne materiały operacyjne, które są doceniane przez przedsiębiorców e-commerce na terenie całej Polski.