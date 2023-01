Jak zwiększyć sprzedaż dzięki LinkedIn?

LinkedIn to bardzo popularna platforma biznesowa, która jednak wciąż wielu osobom kojarzy się głównie z portalem dla rekruterów. Z tego powodu, niewiele firm korzysta z możliwości sprzedażowych i marketingowych jakie oferuje to bezpłatne narzędzie. To duży błąd, ponieważ LinkedIn to wręcz ocean kontaktów biznesowych, które można wykorzystać do rozwoju swojej działalności. W jaki sposób zwiększyć sprzedaż dzięki tej platformie? Podpowiadamy.

Social selling na LinkedIn

Swoje działania sprzedażowe na platformie LinkedIn można oprzeć o social selling. W takim przypadku bardzo ważna jest odpowiednia sieć kontaktów. Możemy ją wygenerować ręcznie lub korzystając ze specjalnych systemów CRM. W pierwszej kolejności jednak osoby, które do tej pory jeszcze nie miały konta na tym portalu lub nie było ono właściwie uzupełnione, powinny zadbać o umieszczenie na swoim profilu wszelkich najważniejszych informacji.

Narzędzie to pozwala, tworząc konto, wygenerować zarówno profil osobisty, jak i firmowy. Uzupełniając go, zwróćmy szczególną uwagę na avatar, a także wartościowe treści. Warto jednak pamiętać o tym, że aby dotarły one do czytelników, musimy stworzyć sieć kontaktów, a więc znaleźć potencjalnych klientów czy dostawców. Możemy zrobić to ręcznie za pomocą wyszukiwarki lub automatycznie, korzystając ze specjalnych systemów CRM.

Kampanie LinkedIn dla sprzedawców

Obecnie na rynku funkcjonują firmy, które prowadzą kampanie LinkedIn dla sprzedawców, oparte o automatyczne systemy CRM. Takie kampanie pozwalają na zwiększenie zasięgu i komunikacji wśród osób decyzyjnych. Autorskie oprogramowanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby zautomatyzować poszczególne czynności na tej platformie. Narzędzie to może być wykorzystywane zarówno przez użytkowników indywidualnych, jak i właścicieli kont firmowych. Specjalne systemy CRM gwarantują efektywny prospecting osób decyzyjnych i wyszukiwanie kontaktów, znacząco zwiększając możliwości dostępnej bezpłatnie wyszukiwarki.

Jak systemy CRM mogą pomóc generować leady sprzedażowe?

Jedną z najważniejszych funkcji automatycznych narzędzi wykorzystywanych do sprzedaży na LinkedIn, jest generowanie leadów B2B, a więc zaawansowana wyszukiwarka, która umożliwia bardzo dokładne filtrowanie kontaktów, zarówno pojedynczych użytkowników, jak i organizacji. Dzięki takiemu narzędziu można wyszukać osoby decyzyjne zarówno pod kątem słów kluczowych, aktywności, lokalizacji geograficznej, branży, stanowiska, pełnionej funkcji w firmie, języka, jak i ukończonych szkół wyższych.

Taka wyszukiwarka pozwala również na zastosowanie systemu wykluczenia i zapisywanie list zawierających do 250 kontaktów. Dzięki zastosowaniu logiki boolowskiej oferuje możliwość tworzenia zaawansowanych zależności między słowami kluczowymi a wybranymi filtrami.