Jaką wydajność mają kotły przemysłowe? Jak dobrać je do swoich potrzeb?

Profesjonalne parowe kotły przemysłowe mogą pomóc Ci w wygenerowaniu znacznych oszczędności finansowych. Musisz jednak pamiętać o kilku kluczowych cechach, wśród których kluczowe są parametry techniczne oraz jakość wykonania – a tę mogą zapewnić tylko sprawdzone, renomowane firmy. Jakie? Jaki kocioł wybrać? Między innymi na te pytania odpowiemy w dalszej części wpisu.

Kotły przemysłowe – podstawowe informacje

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że nie istnieje jeden, uniwersalny rodzaj tych maszyn. Najczęściej spotykamy się z kotłami gazowymi przemysłowymi oraz z urządzeniami:

wodnymi,

hybrydowymi,

elektrycznymi,

wodorowymi.

Na rynku funkcjonują też kotły specjalistyczne, które są wykorzystywane w działających w bardzo wąskich segmentach rynku, przedsiębiorstwach, jednak ich procentowy udział w rynku nie przekracza kilku procent. Prym wiodą kotły parowe oraz wodne. Dlaczego?

Ponieważ są to urządzenia, które łączą najwyższą jakość wykonania z atrakcyjną ceną, zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz wydajnością od 175 do 55000 kg/h dla szerokiej gamy zastosowań – takie kotły przemysłowe oferuje BOSCH.

Czy inwestycja w kotły parowe przemysłowe się opłaca?

Tak, bez wątpienia jest to zakup, który może wygenerować spore oszczędności. Musi jednak poprzedzać go dokładna analiza zapotrzebowania. Pamiętaj, że rozwiązania przemysłowe powinny wyróżniać się kilkoma kluczowymi parametrami technicznymi, w tym:

regulowanym zakresem wydajności (np. od 1250 do 28000 kg/h),

możliwie jak najwyższą efektywnością energetyczną i dynamiką przy zmiennym zapotrzebowaniu pary,

stabilną pracę w jak najszerszym zakresie obciążeń,

wysoką jakością samej pary – dla niektórych grup odbiorców to parametr kluczowy. Można tu wskazać na sektor usług spożywczych, który często wymaga zgodności z normą EN 12953-10.

Pamiętaj też o tym, że zakup takiego wyspecjalizowanego urządzenia, na przykład z oferty BOSCH, powinien być poprzedzony niezwykle szczegółową analizą. Kluczowe jest przy tym właściwe obliczenie ciśnienia. Jeśli będzie ono za niskie, ryzykujesz:

wystąpienie problemów na odbiorach,

zbyt duże odchylenia od przewidzianego przez producenta średniego nadciśnienia roboczego.

Jeśli zaistnieje jedna z tych sytuacji, będziesz zmuszony często włączać i wyłączać palnik, co rodzi dalsze problemy i zakłócenia, jednak przede wszystkim przyczynia się do znacznych strat w eksploatacji maszyny. Pamiętaj, że to także wzrost ryzyka uszkodzenia takich podzespołów, jak:

transformator zapłonowy,

elektrod,

zaworów elektromagnetycznych,

siłowników.

Taki sposób eksploatacji negatywnie wpływa też na środowisko – kluczowa jest tutaj zwiększona emisja CO i NOx. Właśnie dlatego warto zdać się na fachowców, którzy nie tylko pomogą Ci w wyborze maszyny, która w pełni spełni Twoje oczekiwania, ale wesprą Cię na każdym etapie instalacji kotła.

Interesuje mnie kocioł przemysłowy – na jakie inne cechy warto zwrócić uwagę?

Bez względu na to, czy rozważasz tradycyjny kocioł parowy, czy np. wersję hybrydową lub elektryczną, koniecznie sprawdź, czy producent zapewnia tak innowacyjne rozwiązania, jak modułowa dostawa. To ogromne ułatwienie, dzięki któremu późniejsza instalacja powinna przebiegać bezproblemowo.

Po stronie zalet trzeba też wskazać na profesjonalną obsługę posprzedażową. Solidne, godne zaufania firmy, jak BOSCH, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ich rola nie kończy się w momencie finalizacji zamówienia i dostarczenia go do klienta. Ogromne znaczenie ma też autoryzowany serwis, w którym pracują fachowcy, a także szeroki dostęp do części zamiennych oraz takich podzespołów, które pozwolą na późniejszą modernizację kotła.