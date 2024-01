Jakie akcesoria warto dokupić do MacBooka?

– laptopy Apple, w zależności od modelu, posiadają dwa lub trzy złącza Thunderbolt 3, które oferują nie tylko szybki transfer danych sięgający 40 Gb/s, ale również obsługują protokół DisplayPort do wyświetlania obrazu na monitorach zewnętrznych. Przy wyborze akcesoriów upewnij się, że są one kompatybilne z tym interfejsem i gwarantują odpowiednią prędkość transferu danych;

– nowe modele MacBooków obsługują standard Bluetooth 5.3, co oznacza stabilne połączenie i efektywne zarządzanie energią. Wybierając akcesoria bezprzewodowe, zwróć uwagę, aby wspierały one najnowszą wersję Bluetooth (zalecane 5.X), co zapewni optymalną współpracę z Twoim MacBookiem;