Kantory internetowe zdobywają coraz większą popularność nie tylko wśród klientów indywidualnych, ale również firm. Jeszcze do niedawna, aby móc wymienić walutę trzeba było najpierw ją wypłacić, a następnie udać się do kantoru stacjonarnego, co w pewnych sytuacjach było uciążliwe. Obecnie, dzięki bankowości elektronicznej, możemy dokonać szybkiej wymiany waluty bez wychodzenia z domu. Jakie są zalety kantoru internetowego? Podpowiadamy.

Jak działają kantory internetowe?

Kantory internetowe funkcjonują w podobny sposób jak te stacjonarne. W takim przypadku jednak nie musimy udawać się osobiście do placówki kantoru, ponieważ wszelkie formalności, a także sama wymiana realizowana jest przez internet. Jeżeli chcemy wymienić walutę online, wówczas musimy najpierw założyć konto w kantorze internetowym. Aby je utworzyć będziemy musieli podać kilka danych osobowych, a także numery rachunków – złotówkowego i walutowego. W przypadku kiedy decydujemy się na wymianę środków w zaufanym kantorze online, nie musimy obawiać się o bezpieczeństwo naszych danych. Są one jednak wymagane ze względu na ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Po założeniu konta należy wpłacić na nie odpowiednią sumę pieniędzy i zatwierdzić cenę waluty.

Kantory internetowe obsługują klientów indywidualnych i firmy

Dużą zaletą kantorów internetowych jest fakt, iż obsługują one zarówno klientów indywidualnych oraz podmioty rynku walutowego, które poszukują najkorzystniejszych kursów wymiany walut i błyskawicznych rozliczeń, ale także klientów biznesowych. Kantor dla firm, który działa online to doskonała opcja dla eksporterów, importerów i klientów firmowych, którzy są zainteresowani konkurencyjnymi kursami walutowymi, a także dla przedsiębiorstw realizujących płatności zagraniczne.

Kantory internetowe działają 24/7

Ze względu na szereg zalet kantorów internetowych, są one obecnie bardzo popularne nie tylko wśród klientów indywidualnych, ale także biznesowych. Zaletą kantorów online jest fakt, iż funkcjonują one bez przerwy, a więc 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu możemy dokonać wymiany waluty o każdej porze dnia i nocy, bez konieczności wychodzenia z domu i dojazdu do placówki stacjonarnej, a także wypłaty gotówki w bankomacie.

Wygoda realizowania transakcji przez kantory online jest jednym z aspektów, dla których z usług takich firm decydują się korzystać nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale także klienci indywidualni. Co więcej, pieniądze na konto klienta trafiają błyskawicznie, ponieważ zazwyczaj kantory online współpracują z polskimi bankami, co maksymalnie skraca czas transakcji.

Korzystne kursy wymiany walut w kantorach internetowych

Ze względu na to, że koszt obsługi kantoru internetowego często jest niższy niż stacjonarnego, właściciele takich miejsc mogą pozwolić sobie na niższe marże. W związku z tym nierzadko kantory online mają korzystniejsze ceny wymiany walut niż placówki stacjonarne. Dodatkowo wyróżniają się szerszą dostępnością walut, dzięki czemu można w nich kupić również mniej popularne waluty, praktycznie z całego świata.