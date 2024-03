JNT Group finalizuje transakcję zakupu rumuńskiej firmy i prezentuje plany strategiczne

21 marca br., w Bukareszcie, na mocy umowy warunkowej z dnia 20 grudnia 2023, doszło do finalizacji transakcji zakupu większościowego pakietu udziałów rumuńskiej firmy DOMENIILE BOIERU SRL, przez spółkę JNT Group z Dobronia, jednego z największych producentów i dystrybutorów win w Polsce. JNT Group rozpoczęło budowę silnego podmiotu winiarskiego na rynku rumuńskim, a także planuje rozwój dystrybucji win rumuńskich na międzynarodowych rynkach oraz w Polsce.

JNT Group od wielu lat działa na rynkach międzynarodowych. Eksport opiera na modelu bezpośredniej dystrybucji swoich win do sieci handlowych przez zatrudnionego w danym kraju przedstawiciela firmy. W Rumunii natomiast JNT Group przyjęło inny model działania. W ubiegłym roku firma otworzyła tam nową spółkę Magna Wines SRL i swoją pozycję planuje budować przez inwestowanie w kolejne podmioty, a także tworzenie nowych segmentów rynku oraz rozwój tych o największym potencjale. Jednocześnie firma chce budować silną pozycję win rumuńskich na świecie.

Rumunia należy do naszych strategicznych kierunków rozwoju na rynkach międzynarodowych. To region winiarski z tradycjami, silny, o ogromnych możliwościach rozwoju, który jeszcze nie został doceniony na światowych rynkach. Czas to zmienić – mówi Jakub Nowak, Prezes Zarządu JNT Group. – Zainwestowaliśmy w ten segment rynku, ponieważ mocno wierzymy w potencjał win z Transylwanii, ze względu na ich doskonałą relację jakości do ceny. Chcemy być ich ambasadorem na arenie międzynarodowej.

JNT Group rozpoczęło budowanie świadomości transylwańskich win od rynku polskiego. W ciągu minionych dwóch lat firma sprzedała niemal milion butelek, obecnie jest największym importerem win rumuńskich w Polsce i chce budować pozycje tych win w wielu europejskich krajach. Obecnie eksport rumuńskich win to niecałe 5%, JNT Group planuje wykorzystać swoją pozycję, aby zwiększyć jego udziały. Wina z Transylwanii są już dostępne w największych polskich sieciach, a ich sprzedaży towarzyszy kampania informacyjna.

Jesteśmy przekonani, że zbudujemy silną pozycję tego segmentu win, a podjęte działania pozwolą na jego rozwój przez wiele lat. Nasze doświadczenia i potencjał grupy JNT wykorzystamy do budowania dostępności transylwańskich win również na kolejnych zagranicznych rynkach – wyjaśnia Jakub Nowak. – Z kolei nasze plany strategiczne na rynku rumuńskim w perspektywie długoterminowej obejmują między innymi, budowanie na bazie naszych polskich doświadczeń kategorii win grzanych, w której w kraju utrzymujemy od wielu lat pozycję lidera, a także rozwijanie kategorii win aromatyzowanych.

W skład zakupionej spółki DOMENIILE BOIERU SRL wchodzi między innymi 200 hektarów winnic w Ciumbrud i Sebes w Transylwanii, a także kompaktowy zakład produkcyjny o pojemności 2,9 mln litrów. DOMENILE BOIERU SRL i należąca do JNT Group spółka Magna Wines zostaną obecnie połączone.

Zakup DOMENILE BOIERU SRL niesie ze sobą synergię na wielu poziomach naszej działalności. Z jednej strony planujemy rozwój transylwańskich win na rynku światowym, z drugiej – wykorzystamy nasze doświadczenia z Polski w segmentach, które dopiero raczkują na rynku rumuńskim, jak wina grzane czy wina aromatyzowane. Chcemy kreować trendy oraz budować nowe segmenty rynku – podsumowuje Jakub Nowak.