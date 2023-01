JR Holding inwestuje 1,2 mln zł w aplikację MONITI

Najnowsza inwestycja JR Holding to aplikacja MONITI, która pomaga firmom sprawnie zarządzać zespołami wykonującymi swoją pracę z dala od komputera. Umożliwia ona m.in. rejestrację czasu pracy, monitoring GPS pracowników mobilnych. JRH obejmie do 20,3% w kapitale zakładowym spółki Tres Comas (właściciela MONITI) w zamian za inwestycję łącznie do 1,2 mln zł.

MONITI, technologiczna firma, która opracowała innowacyjną aplikację w modelu SaaS (Software as a Service), która znacząco wspomaga i ułatwia pracę działów HR, kierowników i menedżerów poprzez automatyzację i cyfryzację procesów zarządzania pracownikami wszystkich firm niezależnie od branży czy wielkości.

– Jako zespół Moniti wierzymy, że skuteczne i proste zarządzanie pracownikami powinno być dostępne dla każdej firmy a procesy powtarzalne należy cyfryzować i automatyzować. W odpowiedzi na potrzeby rynku została stworzona aplikacja wprowadzająca nowy standard w zarządzaniu zespołami terenowymi i stacjonarnymi – powiedział Dawid Kowalski, Prezes i założyciel MONITI.

Na świecie ponad 80% pracowników wykonuje swoją pracę poza biurkiem. Większość aktualnie dostępnego oprogramowania jest skierowana dla pracowników pracujących przy komputerze. Rozwiązanie MONITI pozwala firmom na monitorowanie rzeczywistego czasu pracy i lokalizacji swoich pracowników, generowanie raportów wynagrodzeń, zarządzanie urlopami, planowanie grafików pracy oraz zadań i projektów dla pracowników. Aplikacja MONITI pozwala na lepsze zarządzanie zespołami i efektywne wykorzystanie czasu pracy pracowników. MONITI jest prosta w użyciu i intuicyjna, dzięki czemu zapewnia jak najlepsze doświadczenia dla użytkowników. Dzięki swojej prostocie nie są wymagane szkolenia czy specjalne wdrożenia dla pracowników.

– Jest to jedyna aplikacja w telefonie pracownika, którą będzie używał do wykonywania swoich obowiązków. Za jej pomocą odnotuje swoją obecność, złoży wniosek o urlop oraz wykona powierzone mu zadania – dodał Dawid Kowalski.

Moniti zgodnie z polityką BYOD (Bring Your Own Device; z ang. zabierz swoje urządzenie) zachęcającą pracowników do używania swoich osobistych telefonów w celach służbowych. Aby nie tworzyć dodatkowych elektrośmieci oraz nie tworzyć i utrzymywać drogiej infrastruktury wewnątrz firmy.

– Zainwestowaliśmy w MONITI, unikatową aplikację do monitoringu i zarządzania pracownikami ponieważ zawiera funkcje niedostępne w innych tego typu rozwiązaniach. Większość dostępnych aplikacji koncentruje się na monitoringu czasu pracy osób korzystających z komputera. MONITI oferuje również możliwość wsparcia przedsiębiorców zatrudniających pracowników fizycznych, w tym mobilnych. Wierzymy, że to rozwiązanie znajdzie szerokie zainteresowanie na rynku – powiedział January Ciszewski, inwestor i Prezes JR Holding ASI S.A.

Funkcje aplikacji MONITI Czas Pracy jest cyfrową odpowiedzią na papierowe listy obecności. Wiarygodna rejestracja i ewidencja czasu pracy dzięki foto-potwierdzeniom i geolokalizacji miejsca pracy odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej w telefonie pracownika Monitoring GPS Zespołu zastępuje standardowy lokalizator GPS w samochodzie. Aplikacja umożliwia monitoring pozycji pracowników w czasie rzeczywistym oraz zapis historii trasy Zadania i Projekty planowanie i przydzielanie zadań i projektów dla Twojego Urlopy i Absencje samoobsługa pracownicza polegająca na tym, że pracownik sam może samodzielnie złożyć wniosek urlopowym oraz sprawdzić liczbę dni możliwych do wykorzystania w danym roku. Dzięki temu moduł bardzo odciąża działy kadr Wynagrodzenia automatyczne wyliczanie wynagrodzeń dla pracowników na umowach cywilnoprawnych

Źródło: moniti.app

Rozwiązanie Moniti sprawdza się dla wszystkich rodzajów pracowników:

Stacjonarnych i produkcyjnych,

Terenowych i mobilnych,

Zdalnych i biurowych.

W związku z rundą inwestycyjną MONITI planuje zintensyfikować prace nad produktem, dostarczając dodatkowe moduły, dające dodatkową wartość dla naszych klientów oraz budujące MONITI jako all in app dla firm chcących efektywnie zarządzać swoimi zespołami.