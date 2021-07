JR HOLDING inwestuje w LiveKid

JR HOLDING, IMPERIO oraz Nunatak Capital inwestują 9 mln zł w LiveKid, który stworzył ekosystem wsparcia dla rodziców, przedszkoli i żłobków. Z rozwiązania codziennie korzysta w Europie ponad 150 tysięcy użytkowników.

Idea wirtualnej platformy, która każdego dnia łączy setki tysięcy rodziców i opiekunów, ułatwiając opiekę nad dziećmi w przedszkolach i żłobkach oraz zarządzanie placówkami edukacyjnymi tysiącom dyrektorów, spotkała się ze wsparciem i entuzjazmem inwestorów. LiveKid ogłasza zamknięcie rundy inwestycyjnej seed w kwocie 9 mln zł, co daje spółce wycenę na poziomie 40 mln zł. Pozyskane finansowanie pochodzi od giełdowej spółki JR HOLDING ASI S.A – związanej z inwestorem Januarym Ciszewskim, IMPERIO ASI S.A. oraz od funduszu Nunatak Capital ASI Sp. z o.o. inwestującego w firmy wykorzystujące Data Science do budowania wartości. Łącznie, w rundzie JRH, IMPERIO oraz Nunatak nabywają 22,61% udziałów w docelowej strukturze właścicielskiej.

Środki pomogą LiveKid umocnić pozycję lidera w Polsce oraz pozwolą na dalszą dynamiczną ekspansję w Hiszpanii, Szwajcarii i Niemczech oraz na innych rynkach europejskich. Potencjał rozwoju spółki określają m.in. wciąż niski stopień digitalizacji rynku wczesno edukacyjnego i parentingowego oraz rosnąca popularność interaktywnych usług dla rodziców i dzieci. Jednocześnie już teraz LiveKid jest jedną z najczęściej wybieranych aplikacji wśród rodziców oraz opiekunów i posiada więcej aktywnych użytkowników niż jakakolwiek inna platforma do kontaktu rodzic – przedszkole.

– Założyciele LiveKid w zaledwie trzy lata, bez żadnych zewnętrznych środków finansowych, zbudowali świetną aplikację, która podbiła polski rynek i generuje miliony złotych przychodów. Wierzę, że dzięki dokapitalizowaniu spółki, za kilka lat to właśnie LiveKid będzie liderem tego rynku w Europie – mówi January Ciszewski, Prezes Zarządu JR HOLDING.

LiveKid to polski startup założony w 2017 roku przez Jakuba Pawelskiego i Mateusza Kuleszę. Aplikacja mobilna i platforma internetowa, którą stworzyli, służy do zarządzania żłobkami i przedszkolami oraz ułatwia bieżącą komunikację z opiekunami. Za jej pomocą rodzice mogą na bieżąco przekazywać informacje o potrzebach dzieci, nieobecnościach czy preferencjach jedzeniowych, a także podglądać aktywność swoich pociech w ciągu dnia, przeglądać galerię zdjęć i filmów. LiveKid rozwiązuje także szereg problemów dyrektorów oraz nauczycieli, którzy dotąd musieli spędzać długie godziny na obowiązkach związanych z funkcjonowaniem placówki, czasochłonnym rozliczaniu kosztów pobytu dziecka w przedszkolu czy często wielokanałowej i chaotycznej komunikacji z rodzicami.

Największa w Polsce platforma dla przedszkoli i żłobków nie poprzestaje na jednym rozwiązaniu – od zeszłego roku konsekwentnie wciela w swoje struktury kolejne usługi i produkty, budując cyfrowy ekosystem opieki nad dziećmi. W 2020 r. LiveKid przejął polsko-kanadyjskiego Baby Managera – mobilny dziennik dziecka oraz Przedszkolowo.pl – największą bazę przedszkoli w Polsce. Firma nie zwalnia tempa i ma dalsze plany akwizycyjne.

– Jesteśmy liderem cyfrowych usług i produktów do opieki nad dziećmi do 7 lat. Poza naszą wyjściową ofertą, czyli systemem ułatwiającym zarządzanie placówkami wczesno edukacyjnymi LiveKid, mamy w portfolio aplikację do monitorowania rozwoju dziecka, bazę przedszkoli i kilka innych usług, między innym ubezpieczeniowych czy edukacyjnych. Zakładamy, że za jakiś czas oprogramowanie, od którego zaczęliśmy, może stanowić darmowy kanał dotarcia do klientów. Spora część przychodów będzie pochodziła z innych linii biznesowych – mówi Jakub Pawelski, założyciel i CEO LiveKid.

Z oferowanych przez LiveKid rozwiązań dla rodziców, przedszkoli i żłobków na co dzień korzysta ponad 150 tys. użytkowników oraz ponad 1300 placówek edukacyjnych w Polsce i za granicą. Tylko w czerwcu br. za pośrednictwem LiveKid, rodzice dokonali płatności w kwocie ponad 13 mln zł.

– Rynek towarów i usług dla dzieci w wieku 0-7 lat jest ogromny i bardzo rozdrobniony. Fakt, że już teraz z aplikacji korzysta codziennie ponad 150 tysięcy rodziców, stawia LiveKid w gronie najpoważniejszych kandydatów do stworzenia rozwiązań zaspokajających potrzeby rodziców i dzieci w zupełnie nowy sposób tzn. dopasowujących ofertę dzięki wykorzystaniu narzędzi Data Science – mówi Piotr Ciżkowicz Partner Zarządzający funduszu Nunatak Capital.

Popyt na cyfrowe oraz interaktywne produkty i usługi dla dzieci dynamicznie rośnie. Według szacunków PMR, polski rynek handlu detalicznego produktami dla dzieci w 2019 r. wart był 15 mld zł, a udział sprzedaży internetowej będzie rósł, stanowiąc w 2025 r. ok. 38% rynku produktów dla dzieci w Polsce.