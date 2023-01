Już niedługo krajowy system e-faktur (KSeF)

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy o Krajowym systemie e-faktur (KSeF). To będzie bardzo ważna zmiana dla wszystkich podatników, dlatego prowadzone są szerokie konsultacje społeczne. Opiniowane są rozwiązania prawne i technologiczne, ale wciąż jest wiele elementów do uzgodnienia. Rewolucją będzie przykładowo kod QR, który będzie swego rodzaju linkiem do systemu. Czyli konsument będzie mógł biorąc fakturę w sklepie sprawdzić tego kontrahenta za pomocą aplikacji, np. przez telefon. Czy rzeczywiście ta faktura znajduje się w systemie i czy sprzedawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków w tym zakresie.

– Uczestniczymy w konsultacjach publicznych z Ministerstwem Finansów. Wskazujemy na praktyczne kwestie po to, aby maksymalnie ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z systemu KSeF – powiedział serwisowi eNewsroom Maciej Dybaś, partner w zespole podatków pośrednich w CRIDO. – Na przykład sposób wypełniania matrycy, w ramach której uzgadniamy pewne dane z faktur, dziś jest dość skomplikowany. Szukamy uproszczeń i dodatkowych korzyści dla podatników. Dyskutujemy też o tym, jaki krąg podatników będzie zobligowany do używania KSeF. Mamy pewne wątpliwości czy np. podmioty, które prowadzą sprzedaż B2C udokumentowaną paragonami z kas fiskalnych, również w tym kontekście powinny być objęte systemem? Ministerstwo na tzw. białej liście podatników będzie zakreślać informację, czy dany podatnik jest zobligowany do korzystania z KSeF. Czekamy też na niektóre rozwiązania i dopiero wtedy będziemy je opiniować – np. wizualizację faktury w postaci wydruku, dodatkowych kodów QR, etc. To będzie duża rewolucja technologiczna i podatnicy muszą się do niej dobrze przygotować – zaznacza Dybaś.