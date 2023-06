K2 Holding zmieni się w Fabrity Holding, Walne Zgromadzenie zatwierdziło 6 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze K2 Holding zdecydowali o zmianie firmy spółki na Fabrity Holding w związku z wiodącym udziałem biznesu software oraz przeglądem opcji strategicznych spółek marketingowych. Walne Zgromadzenie przychyliło się również do rekomendacji Zarządu co do podziału zysku roku 2022 i wypłaty łącznie 6 zł dywidendy na akcję (14,5 mln zł).

Zgodnie z przyjętą uchwałą, ustalenie prawa do dywidendy nastąpi 4 lipca, a jej wypłata 4 października. Biorąc pod uwagę wypłatę 2 zł dywidendy zaliczkowej w październiku, do akcjonariuszy trafi jeszcze 4 zł dywidendy na akcję.

– Łącznie dywidendy za lata 2021-2022 to 12,4 zł na akcję, czyli około 50% kapitalizacji spółki z początku zeszłego roku. Rekordowe dywidendy mają oczywiście związek z transakcją sprzedaży chmurowej spółki Oktawave, ale również bieżąca działalność biznesowa Grupy tworzy potencjał wypłaty rosnących dywidend – komentuje Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Holding.

W ślad za ewolucją Grupy K2 na przestrzeni ostatnich lat, akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu zdecydowali o zmianie firmy spółki na Fabrity Holding SA.

– Software house Fabrity to obecnie nasz motor rozwoju, największy i najbardziej zyskowny biznes. Dlatego zależy nam, aby nazwa całej grupy notowanej na GPW odzwierciedlała dominującą rolę Fabrity. Co ważne, spółki marketingowe (K2 Create i K2 Precise) dalej funkcjonować będą pod szyldem K2 – znanym i cenionym w swojej branży – wskazuje Prezes Paweł Wujec.

Zmiana firmy spółki holdingowej notowanej na GPW na Fabrity Holding S.A. stanie się skuteczna wraz z wpisem tejże zmiany w KRS.