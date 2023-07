Kariera w IT już tylko dla wybranych? Mniej ofert na start, ale… za większe pieniądze

W pierwszym półroczu 2023 r. liczba dostępnych ofert pracy dla początkujących specjalistów IT skurczyła się o blisko 30 proc. względem drugiej połowy 2022 r. Jednocześnie średnie wynagrodzenie juniorów wzrosło o niemal 15 proc. – wynika z danych największego branżowego portalu pracy Just Join IT. Czy w Polsce kończy się era, w której każdy może zostać programistą i pracować z dowolnego miejsca na świecie?

Portal pracy Just Join IT przeanalizował ponad 85 000 ofert pracy dla osób z branży IT, na które mogły aplikować od stycznia do czerwca 2023 r. W tym okresie łączna liczba ogłoszeń zmniejszyła się o 1,75 proc., a miesięczna liczba aktywnych ofert była niższa średnio o 8,36 proc. niż w drugiej połowie 2022 r.

Największe spadki odnotowano w liczbie ogłoszeń dla juniorów. W H1 2023 r. pojawiło się ich o 26,76 proc. mniej niż w H2 2022 r. Wbrew temu, ich pensje wzrosły średnio o niemal 15 proc. Seniorzy mieli z kolei do dyspozycji o blisko 3000 ofert więcej niż w ostatnim półroczu (wzrost o 8,84 proc.), ale ich wynagrodzenia praktycznie się nie zmieniły. Co sprawia, że obserwujemy taki stan rynku?

Podatek od Eldorado

Rok 2023 nie jest tak łaskawy dla branży IT jak jego poprzednik. Rozpoczęły go szeroko zakrojone optymalizacje w firmach i presja na wyniki w najbardziej priorytetowych projektach. Skutkowało to m.in. wstrzymaniem części rekrutacji, ale także zwrotem tych wciąż rekrutujących pracodawców w kierunku bardziej doświadczonych pracowników. Choć łączna liczba ofert dostępnych na Just Join IT spadła w ostatnich 6 miesiącach o niecałe 2 proc., przetasowania dokonały się na poziomach seniority.

Zrobienie kariery od zera w branży IT jest coraz trudniejszym zadaniem. Czasy, w których “z lodówki” wyskakiwały komunikaty kuszące świetlaną przyszłością każdego, kto przekwalifikuje się na programistę, zdają się mijać. Rynek od początku roku przechodzi znaczące optymalizacje i studzi zapał chętnych na łatwy start oraz szybkie pieniądze w IT. Obecnie dla wielu firm kapitał i czas potrzebny na rozwój juniora to większy koszt niż zatrudnienie doświadczonego specjalisty, który dostarczy fukcjonalne rozwiązanie w krótszym terminie. Mamy więc do czynienia z przebiegunowaniem i powrotem do ścieżek sprawdzonych przed pandemią – mówi Michał Szum, Head of Customer Success w Just Join IT, analizujący dane.

Większy popyt na seniorów to więcej ofert pracy. Jednocześnie jednak, po redukcjach w dużych firmach tech, na rynku jest także większa podaż doświadczonych kandydatów, co nie pozostaje bez wpływu na ich pensje. Wynagrodzenia seniorskie przestały rosnąć w tak szybkim tempie, bo firmom nieco łatwiej znaleźć odpowiedniego kandydata.

W kontekście juniorów rynek staje się zaś niezmiernie konkurencyjny, dając pracodawcom szansę na wyłuskanie najlepszych talentów. Tu pensje rosną, ale zdobycie dobrze płatnej juniorskiej posady wiąże się często z posiadaniem umiejętności na poziomie mida.

Na pewno rozwój narzędzi AI wspierających programistów oraz całego technologicznego stacka narzędzi no-code, umożliwiającego tworzenie prototypów tanio i bez specjalistycznej wiedzy, sprawia że pracodawcy mniej chętnie rekrutują juniorów. Inżynieryjne czy kreatywne myślenie nadal jest w cenie, ale znacznie gorzej widzę przyszłość osób, które skupiły się tylko na nauce pisania kodu, bez większego zrozumienia tego, jakie problemy biznesowe rozwiązują – dodaje Piotr Durlej, Head of Product Just Join IT.

Kogo bardziej, a kogo mniej poszukują pracodawcy?

Z analizy pierwszego półrocza przeprowadzonej przez Just Join IT wynika także, że największy popyt niezmiennie panuje na programistów JavaScript (10 362 ofert). Również w tej kategorii odnotowano najwięcej aktywnych ogłoszeń w jednym miesiącu: 3755 w styczniu 2023 r. Kolejnymi kategoriami pod względem łącznej liczby dostępnych ogłoszeń – po JavaScript – były Java (8898), DevOps (6814), Data (5985) oraz .NET (5763).

Względem H2 2022 r., najwięcej ogłoszeń przybyło w kategorii Analytics, gdzie odnotowano ponad 50 proc. wzrost. Zauważalnie więcej ogłoszeń pojawiło się także w kategorii Security (+40,45 proc.), Data (+24,53 proc.) oraz DevOps (+24,09 proc.). Pod względem udziału w łącznej liczbie ogłoszeń dostępnych w H1 2023 r., kategoriami, które zaliczyły największy wzrost są DevOps i Analytics (o 1,65 p.p. więcej względem H2 2022 r.).

Najmniej kandydatów pracodawcy poszukiwali zaś w kategoriach Scala (330 ogłoszeń w okresie styczeń-czerwiec 2023 r.), HTML (413), Game (512) oraz Go (583). Kategoriami, które zanotowały spadki w liczbie dostępnych ogłoszeń, były Ruby (-48,78 proc. ogłoszeń mniej względem H2 2022 r.), Game (-32,19 proc.), Go (-25,54 proc.) oraz HTML (-24,22proc.), co niemal pokrywa się z listą kategorii, w których pojawiło się najmniej ofert pracy.

Najlepiej wynagradzani

Wracając do zarobków, z danych Just Join IT wynika, że mediana dla juniorów zatrudnionych na B2B wyniosła w H1 2023 r. 8500 PLN netto, co jak uprzednio wskazano oznacza wzrost o 14,78 proc. względem H2 2022 r. U midów pensje wzrosły średnio o 7,49 proc., a ich mediana wynosi 17 284 PLN netto. Stawki seniorów utrzymują się na praktycznie niezmienionym poziomie, z medianą 24 401 PLN netto.

W przypadku umowy o pracę, junior zarobi przeciętnie 7450 PLN brutto, co oznacza wzrost o 14,83 proc. względem H2 2022 r. Mid może liczyć na 14 500 PLN brutto, co oznacza „podwyżkę” o 3,27 proc. w porównaniu z ostatnimi sześcioma miesiącami 2022 r. Seniorzy zatrudnieni na UoP mogą liczyć na średnie wynagrodzenie na poziomie 21 000 PLN brutto, ze wzrostem 1,62 proc. względem poprzedniego półrocza.

U juniorów najlepiej płatnymi specjalizacjami są Architecture, Go, Security i Mobile. Mediana dla tej pierwszej wynosi między 20 750 a 23 000 PLN netto na B2B. Midzi również zarobią najlepiej będąc architektami systemów: tu mediana wynosi 22 000 – 27 500 PLN netto na B2B. Powyżej 20k zarobią także specjaliści od C, Security, Scali i Go. Architekci królują także na pozycjach seniorskich ze średnim wynagrodzeniem 30 000 PLN netto B2B. Powyżej 25k zarobią starsi specjaliści od danych, systemów ERP, DevOpsi, programiści Java oraz eksperci cyberbezpieczeństwa.

Wzrost stawek juniorskich potwierdza tezę, że próg wejścia jest dla nich wyższy, bowiem za większymi wynagrodzeniami stoją też większe wymagania. Warto przy tym podkreślić, że junior juniorowi nierówny: w przypadku początkujących Architektów, mówimy o osobach z kilkuletnim bagażem doświadczeń w pracy stricte programistycznej, stąd stawki dla tych osób są tak oszałamiające. Jednak uśredniony wzrost na poziomie blisko 15% na umowie B2B to i tak dobra informacja dla wszystkich juniorów, bowiem w dużej części rekompensuje to inflację, co nie dotyczy osób z większym doświadczeniem, szukających nowych wyzwań – podsumowuje Michał Szum.