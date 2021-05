Klabater: The Amazing American Circus – trafi na PC i konsole w nowym terminie, premierę przesunięto na 12 sierpnia br.

The Amazing American Circus z nową datą premiery! Gra zadebiutuje 12 sierpnia na PC i konsolach. Jutro rozpoczną się zamknięte beta testy gry, 20 maja Spółka planuje przeprowadzić otwarte testy bety z użyciem funkcjonalności Steam Playtest. Pełna wersja gry łączącej karciankę z elementami strategii i zarządzania, będzie dostępna w podstawowej edycji w cenie 19,99 USD/EUR oraz w wersji “Ringmaster’s Edition” zawierającej m.in soundtrack z gry oraz zestaw ekskluzywnych dodatków cyfrowych w cenie 29,99 USD.

The Amazing American Circus jest przygodową grą karcianą, w której gracz wciela się w rolę właściciela podupadłego cyrku, akcja gry umiejscowiona jest w XIX-wiecznej Ameryce, a gracz podczas swojej wędrówki po USA spotka wiele postaci historycznych, jak również stworzenia z amerykańskich legend i podań.

Tytuł będzie dostępny na wszystkie stacjonarne platformy sprzętowe: PC, PlayStation 4 i 5, Nintendo Switch, Xbox One, oraz Xbox Series X.

– The Amazing American Circus to gra, którą rozwijamy już od ponad 1,5 roku. Decyzja o przesunięciu premiery z maja na sierpień spowodowana jest przede wszystkim dbałością o finalną jakość produkcji i przyjemność płynącą z rozgrywki. Gry korzystające z mechanik karcianych, o tak dużym stopniu złożoności jak nasz “Cyrk” wymagają bardzo dokładnych i długotrwałych testów funkcjonalnych i uważnego wyważenia wszystkich elementów rozgrywki.

Po zakończeniu wewnętrznych testów i zaprojektowaniu wyjściowego poziomu balansu rozgrywki, chcemy w pierwszej kolejności sprawdzić nasze założenia na małej zamkniętej grupie graczy. Po przeanalizowaniu uwag oddamy tytuł w ręce większej grupy odbiorców korzystając z mechaniki Steam Playtest. Potrzebujemy też dodatkowego czasu na zakończenie procesu certyfikacji konsolowej, tak aby doprowadzić do jednoczesnej premiery na wszystkich platformach – mówi Michał Gembicki, Joint-CEO w Klabaterze. Dodatkowe miesiące do premiery w sierpniu przeznaczymy na uruchomienie pre-orderów w serwisie Gog.com oraz na platformach konsolowych. Na dzisiaj tempo przyrostu wishlist w serwisie Steam wynosi 60 wishlist dziennie, trwa również intensywna kampania reklamowa w mediach społecznościowych – kończy.

The Amazing American Circus to złożona gra oferuje graczom ponad 12 godzin rozgrywki, 2 alternatywne ścieżki ukończenia gry, ponad 200 kart do użycia i cały amerykański kontynent do przemierzenia i odkrycia. Coś dla siebie w naszej grze znajdą zarówno pasjonaci karcianek, gier historycznych, produkcji RPG jak i prostych tycoonów.

Klabater podzielił się również planami rozwojowymi The Amazing American Circus. Gra będzie dostępna już jutro (07.05, ok. godziny 15:00) dla fanów, którzy wsparli grę w serwisie Kickstarter. Pozostali będą musieli poczekać do czwartku, 20.05. Spółka już teraz ogłosiła, że na przełomie 2021/2022 gracze mogą się spodziewać wersji mobilnej gry oraz ufundowanego na platformie Kickstarter dodatku Alaska.

– Gry indie, a taką grą jest The Amazing American Circus, rządzą się specyficznymi prawami. Tu mniej liczą się obietnice, a bardziej konkrety, czyli możliwość zobaczenia tytułu w akcji. The Amazing American Circus to produkcja oferująca szeroki wachlarz mechanik i rozwiązań charakterystycznych dla miksu gatunków. Jakość stawiamy na pierwszym miejscu. Teraz nadszedł czas podzielić się efektami tej pracy i stąd pomysł na szeroko zakrojone beta testy, porządną fazę preview, a w połowie lipca również wysyłkę kodów do recenzji – komentuje Łukasz Mach, CMO w Klabaterze