Satis Group zainwestuje w medtechowy Myneviskin wspierający zdrowie skóry

Satis Group S.A., notowana na GPW grupa technologiczna poinformowała o zawarciu umowy inwestycyjnej z firmą Myneviskin Sp. z o.o., którego założycielem jest znana modelka Yulianna Yussef. W ramach umowy Spółka nabędzie 25 procent udziałów w medyczno-kosmetycznym biznesie za łączną kwotę 1,25 mln zł, które obejmie do 31 września br. Dzięki umowie Myneviskin otrzyma również dostęp do linii kredytowej oferowanej przez Satis Group w wysokości 500 tys. zł oraz do wsparcia marketingowego.

Myneviskin sp. z o.o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest prowadzenie działań R&D nad opracowaniem funkcjonalnej aplikacji połączonej ze skanerem wraz ze zbiorem materiałów edukacyjnych i instruktażowych, która pozwoli na kontakt pacjenta z lekarzem, a także umożliwi wstępną diagnostykę różnych form i odmian złośliwych nowotworów, a także zmian skórnych na podstawie charakterystycznych cech znamion (w tym pigmentacji, kształtu, struktury itp.).

– Inwestycja w spółkę Myneviskin jest kolejnym etapem wejścia na rynek MedTech. Widzimy bardzo duży potencjał w biznesie założonym przez p. Yuliannę Yussef, która z niebezpiecznymi znamionami skóry zmaga się na co dzień. Technologia Myneviskin zwiększy świadomość na temat zagrożeń wynikających z chorób skóry. Cieszymy się, że możemy wspierać takie ambitne projekty powstające z inicjatywy tak utalentowanych osób – komentuje Andrzej Wrona, Prezes Zarządu Satis Group S.A.

Pomysłodawcą skanera oraz założycielem spółki Myneviskin jest Yulianna Yussef, blogerka oraz influencerka znana na całym świecie poprzez dziesiątki artykułów opisujących jej życie ze znamionami na skórze. Posiada życiowe doświadczenie w postepowaniu ze znamionami, liczne kontakty wśród dermatologów, a także rozległą wiedzę w dziedzinie dbania i pielęgnacji skóry. Yulianna Yussef jest również autorką linii naturalnych kremów z filtrem przeciwsłonecznym.

– Widzimy duży potencjał również w kremach pielęgnacyjnych autorstwa Pani Yulianny. W związku z tym Myneviskin w ramach umowy inwestycyjnej zobowiązał się do objęcia 100 procent udziałów w podmiocie, który zajmuje się jego produkcją – dodaje Andrzej Wrona.

Umowa inwestycyjna podpisana z firmą Myneviskin jest kolejnym etapem poszerzania działalności przez Satis Group na perspektywicznym rynku MedTech. 30 kwietnia br. Spółka nabyła pakiet akcji medycznej firmy INVO BioScience Inc., notowanej na NASDAQ. Satis Group i INVO Bioscience Inc negocjują warunki strategicznej współpracy, mającej na celu rozwój działalności INVO BioScience na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej.

Wejście na rynek medyczny zostanie wsparte zmianami w kadrze zarządzającej. 29 kwietnia br. Rada Nadzorcza Satis Group powołała do Zarządu Spółki Marcina Hańczaruka, doświadczonego managera w obszarze ochrony zdrowia. W swojej dotychczasowej karierze prowadził on różnorodne zespoły, a także całe organizacje w wiodących międzynarodowych firmach i koncernach: Bristol-Myers Squibb (USA); Schering Plough (USA); Ferring (Szwajcaria), Amgen (USA.