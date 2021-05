Transformacja energetyczna okiem przedsiębiorców

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) powołała Komitet Energii i Środowiska, który ma wypracowywać rozwiązania dotyczące transformacji energetycznej korzystne dla przedsiębiorców, konsumentów i środowiska. Zmiana w miksie energetycznym, rozwój OZE i odchodzenie od węgla – to wyzwania, na które w najbliższych latach będą musieli odpowiedzieć przedsiębiorcy w politykach energetycznych swoich firm. FPP chce być pośrednikiem między nimi a rządzącymi, by zadbać o interesy pierwszych – a drugim dać poszerzoną perspektywę polskich firm, które muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

– Kwestie związane reformacją energetyczną to obszar, w którym FPP zaprezentuje swoje stanowisko. Będzie to silny, jasny głos do decydentów, ale także propozycja zmiany przepisów – powiedział serwisowi eNewsroom Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Pierwsze posiedzenie Komitetu Energii i Środowiska pokaże, jakie obszary są najbardziej kluczowe z punktu widzenia regulacji prawnych. Takie, które już dzisiaj wymagają pewnych zmian w kontekście przekształcenia się firm w zakresie zielonej energii, czy wyzwań w obszarze polityki środowiskowej. Te dwa elementy są bardzo istotne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Transformacja energetyczna nie oznacza dla firm tylko zmiany cen energii. To kwestia związana z przemianą w obszarze ochrony środowiska i wpływu na środowisko. Dzisiaj każda firma o tym myśli – już nie w perspektywie najbliższego roku, ale w perspektywie kolejnych 5-10 lat. Z inicjatywy FPP – a także dzięki zaangażowaniu naszych członków – działa silne ciało, które będzie formułować mocne postulaty. Liczymy na to, że wpłyną one na politykę decydentów w tym zakresie. Pokażemy w jaki sposób można transformować gospodarkę z korzyścią dla konsumenta – ale także z korzyścią dla środowiska – podkreśla Pączka.