Kompap z zyskiem wyższym o 60 proc. i planami dywidendy

Giełdowa grupa Kompap, należąca do wiodących podmiotów w branży poligraficznej w Polsce, w 2022 r. zwiększyła przychody ze sprzedaży o 23%, tj. do 112,09 mln zł. Zysk netto grupy wzrósł zaś o 60% r/r i na koniec 2022 r. osiągnął wysokość 8,51 mln zł wobec 5,32 mln zł rok wcześniej. Zarząd chce go przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tym razem w rekordowej wysokości 1 zł na akcję. Na wyniki grupy Kompap pracują dwie wiodące w Polsce drukarnie dziełowe produkujące książki – białostocki BZGraf i olsztyński OZGraf, drukarnia offsetowa rolowa w Laskowicach oraz kupiona jesienią spółka Komunikacja Masowa, świadcząca usługi outsourcingu w zakresie masowej komunikacji elektronicznej i tradycyjnej.

– W 2022 roku wypracowaliśmy najlepsze w historii wyniki finansowe zarówno w zakresie sprzedaży, jak i wyniku netto. Dotyczy to także wyniku EBITDA, który zwiększyliśmy o 3 mln zł do 16 mln zł mimo dużej niepewności rynkowej i znaczących wzrostów kosztów. Ceny podstawowego dla nas surowca, papieru, w ubiegłym roku skoczyły aż o 130%, musieliśmy się też, jak większość przedsiębiorców, mierzyć z rosnącymi kosztami energii. Jednak dzięki ciągłym inwestycjom, poszerzaniu rynków oraz optymalizacji w ramach grupy możemy konsekwentnie się rozwijać i budować wartość spółki dla akcjonariuszy. Na nasze wyniki widoczny pozytywny wpływ miało też przejęcie w ubiegłym roku Komunikacji Masowej, która rozwija się w perspektywicznej branży druku cyfrowego i e-dokumentacji. Tylko za okres od września do grudnia firma ta wypracowała zysk netto w wysokości 1,5 mln zł – mówi Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap SA.

Kompap kupił Komunikację Masową na początku września 2022 r. od grupy Asseco za 5,25 mln zł i w ten sposób rozszerzył swoją ofertę o usługi związane z przetwarzaniem dużej ilości danych osobowych, tworzeniem, archiwizacją i dystrybucją dokumentów elektronicznych oraz drukiem cyfrowym. Rocznie firma przetwarza też 42 mln elektronicznych faktur i ta liczba będzie rosła, m. in. w lipcu 2024 r. wchodzi bowiem w życie ustawa wprowadzająca Krajowy System e-Faktur (KSeF), czyli e-fakturę jako powszechny system rozliczania dla wszystkich firm.

– Rozwijamy się przez akwizycje, zdobywając komplementarne kompetencje oraz organicznie, do czego przyczyniają się inwestycje w nowoczesny park maszynowy w naszych drukarniach. Taką strategię realizujemy od kilku lat i pomaga nam ona zdobywać kolejnych klientów oraz umacniać naszą renomę w Polsce i za granicą jako firmy, która realizuje zamówienia szybko i w wysokiej jakości. W latach 2020-22 wydaliśmy na nowe wydajniejsze urządzenia do naszych drukarni około 16 mln zł, a na 2023 zaplanowaliśmy kolejne inwestycje o wartości ponad 20 mln zł – wymienia prezes Kompapu.

Wśród tegorocznych nabytków jest najnowszej generacji ośmiokolorowa maszyna offsetowa do drukarni w Olsztynie o wartości 10 mln zł, która o kilkadziesiąt procent zwiększy wydajność OZGraf. Urządzenie jest już kupione i do olsztyńskiej drukarni przyjedzie z Japonii latem. Swój plan inwestycyjny będzie realizowała także Komunikacja Masowa, która w tym roku chce przeznaczyć ok. 7 mln zł na nowoczesne systemy drukujące i kopertujące. Ważną częścią inwestycji w grupie Kompap są też urządzenia fotowoltaiczne, co w połączeniu z wymianą maszyn i oświetlenia na energooszczędne, chroni Kompap przed rosnącymi cenami energii. Te działania jak dotąd przyniosły grupie ok. 30% oszczędności na kosztach energii. W samej tylko drukarni w Laskowicach działają już panele o mocy 50 kW, a w tym roku spółka planuje rozszerzyć instalację do mocy 250 kW.

Duża część sprzedaży grupy Kompap pochodzi z eksportu i ta część obrotów również rośnie – w 2022 r. sprzedaż zagraniczna była wyższa o 30% niż rok temu. W drukarniach Kompapu zamawiają wydawnictwa m.in. z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Czech, krajów Skandynawskich czy Hiszpanii. Do największych krajowych klientów BZGraf i OZGraf należą wiodące domy wydawnicze m.in. Egmont, Publicat, Znak, Zwierciadło, Prószyński, Dwie Siostry czy Powergraph czy Black Monk. Z kolei w Laskowicach spółka drukuje materiały dla dużych krajowych firm, np. PZU, Tauronu, Energi czy Totalizatora Sportowego. Komunikacja Masowa pracuje zaś na rzecz największych firm z branży bankowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej.

Rosnące regularnie wyniki finansowe sprawiają, że grupa Kompap od kilku lat pracuje na status spółki dywidendowej, co roku dzieląc się zyskiem z akcjonariuszami. W tym roku zarząd również zarekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy – tym razem w wysokości 1 zł za akcję, co byłoby rekordem w historii Kompapu.

– Mimo wielu wyzwań, wcześniej pandemii, a potem rosnącej inflacji i kosztów oraz ogólnej niepewności wynikającej z wojny tuż za naszymi granicami, konsekwentnie realizujemy nasz plan rozwoju. Dzięki temu dostarczamy wysokiej jakości produkt, jesteśmy konkurencyjni zarówno w Polsce, jak za zagranicą, a jednocześnie osiągamy rentowność na założonym poziomie. Mając solidne podstawy w postaci zdrowych finansów w grupie możemy nie tylko dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, ale też szukać szans dalszego wzrostu biznesu, zarówno organicznie, jak i przez ewentualne kolejne przejęcia – podsumowuje prezes Kompapu.