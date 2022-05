Koniec spadków na kryptowalutach?

Wydaje się, że szybki spadek kryptowalut w ciągu ostatnich dwóch tygodni na razie się zatrzymał. Bitcoin odnotował dużą wyprzedaż w zeszłym tygodniu, zaczynając od poziomu powyżej 33 800 dolarów, zanim w czwartek osiągnął poziom 26 350 dolarów na platformie eToro. Moneta odzyskała jednak nieco w ciągu weekendu i obecnie kosztuje od 29 000 do 30 000 dolarów. Wartość Ethereum również spadła z około 2500 do poniżej 1800 dolarów, po czym odbiła się i teraz kształtuje się na poziomie około 2000 dolarów. Tygodniowy limit spadków wielu opisywało jako początek „krypto zimy”, ale teraz gdy ta spirala została zatrzymana, inwestorzy będą chcieli sprawdzić, czy tokeny mogą utrzymać swoje poziomy cen przynajmniej przez kilka następnych dni. Ostatnim okresem, gdy rynek zmagał się z takimi przeciwnościami, był 2018 rok. Ale struktura rynku jest dziś zupełnie inna niż cztery lata temu. Inwestorzy instytucjonalni stanowią obecnie znacznie większą część rynku, co już wywarło zauważalny wpływ nie tylko na ceny, ale także na sposób poruszania się rynku. Inwestorzy będą teraz zastanawiać się, w jaki sposób ci gracze pomogą wesprzeć kolejne poziomy. Wraz z zawieraniem umów z głównymi globalnymi instytucjami finansowymi (patrz poniżej historie Goldman/Barclays i Emirates), sektor nadal może bulgotać pomimo trudności związanych z wycenami.

Simon Peters, analityk kryptowalut na platformie eToro