KRAFTON nowym akcjonariuszem PCF Group (People Can Fly)

KRAFTON, Inc. (NASDAQ: 259960.KS: „KRAFTON”), PCF Group oraz Sebastian Wojciechowski zawarli umowę inwestycyjną („Umowa”), zgodnie z którą w ramach planowanej emisji nowych akcji (SPO) KRAFTON zobowiązał się objąć akcje serii F stanowiące 10% kapitału zakładowego PCF Group po przeprowadzeniu oferty, a więc ponad 60% planowanej emisji akcji. Cena emisyjna akcji obejmowanych przez KRAFTON została ustalona na poziomie 40,20 zł za każdą akcję, czyli powyżej średniego kursu z ostatniego miesiąca, niezależnie od liczby i ceny emisyjnej akcji, które zostaną objęte przez pozostałych inwestorów uczestniczących w SPO.

Zgodnie z Umową, KRAFTON weźmie udział w ofercie akcji serii F uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group pod koniec lutego br. i stanie się 10-proc. akcjonariuszem po przeprowadzeniu oferty. Umowa określa: (i) warunki inwestycji kapitałowej KRAFTON, w tym zwyczajowe oświadczenia i zapewnienia złożone przez KRAFTON, PCF Group i Sebastiana Wojciechowskiego; (ii) prawa KRAFTON dotyczące możliwości współpracy wydawniczej przy Projekcie Victoria lub Projekcie Bifrost; (iii) deklaracje lock-up złożone przez KRAFTON i Sebastiana Wojciechowskiego, dotyczące ich pakietów akcji w PCF Group, które będą obowiązywać do 28 marca 2024 roku; (iv) przyznane KRAFTON uprawnienia przeciwdziałające rozwodnieniu; (v) wzajemne prawa pierwszeństwa nabycia akcji oraz prawo przyłączenia (tag-along right) przysługujące KRAFTON, które odpowiada prawu pociągnięcia (drag-along right) przysługującemu Sebastianowi Wojciechowskiemu; oraz (vi) obowiązki informacyjne Spółki wobec KRAFTON.

Umowa ponadto przewiduje, że w przypadku rozważania w przyszłości przez PCF Group wydania któregokolwiek z projektów Victoria lub Bifrost w modelu innym niż model zdefiniowany w nowej strategii PCF Group, tj. w modelu innym niż self-publishing, KRAFTON będzie miał prawo pierwszeństwa w negocjacjach umowy wydawniczej (right of first negotiation), jak również prawo pierwszeństwa zawarcia umowy wydawniczej (right of first refusal) w odniesieniu do wszelkich tego typu umów dotyczących któregokolwiek z tych dwóch projektów.

– Naszą nową strategię ogłosiliśmy nie tylko z myślą o zdynamizowaniu rozwoju People Can Fly, ale także w celu znalezienia partnerów do jej realizacji. Zawarcie umowy inwestycyjnej z KRAFTON, z którym łączą nas biznesowe ambicje i shooter’owe DNA, to bardzo dobra wiadomość dla naszego studia oraz potwierdzenie jakości realizowanych przez nas projektów w modelu self-publishing. To także sygnał, że jako Grupa zmierzamy we właściwym kierunku, a globalni gracze to dostrzegają – komentuje Sebastian Wojciechowski, CEO PCF Group i największy akcjonariusz PCF Group.

– Chciałbym także zaznaczyć, że Umowa między PCF Group a KRAFTON ma precyzyjnie określone ramy prawne i zapewnia nam całkowitą niezależność oraz poufność w realizacji projektów z innymi partnerami – dodaje Wojciechowski.

KRAFTON skupia niezależne studia deweloperskie, które łączy pasja do tworzenia innowacyjnych i emocjonujących doświadczeń dla graczy na całym świecie. W skład grupy wchodzą: PUBG STUDIOS, Bluehole Studio, RisingWings, Striking Distance Studios, Dreamotion, Unknown Worlds, 5minlab, Neon Giant oraz KRAFTON Montréal Studio, z których każde posiada unikalne doświadczenie. Portfel gier KRAFTON obejmuje m.in. takie rozpoznawalne tytuły jak: PUBG: Battlegrounds, The Callisto Protocol, NEW STATE MOBILE, Moonbreaker, TERA i ELYON.

– KRAFTON będzie szukał możliwości dokonania w tym roku dalszych inwestycji w spółki produkujące gry we współpracy z wydawcami zewnętrznymi, dążąc tym samym do zwiększenia liczby tytułów trafiających na rynek – powiedział CH Kim, CEO KRAFTON. – Będziemy kontynuować rozwój KRAFTON w oparciu o strategiczne partnerstwo z tak doświadczonym, globalnym deweloperem, jakim jest PCF – dodał.

Umowa została zawarta na okres 10 lat. KRAFTON może ją rozwiązać w określonych okolicznościach, w szczególności w przypadku odwołania oferty akcji serii F lub jej niezrealizowania w terminie 10 dni roboczych od dnia publikacji raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2023 roku.