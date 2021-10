Kryptowaluty w górę

Kryptowaluty odnotowały znaczne wzrosty w zeszłym tygodniu, a bitcoin ponownie osiągnął swoje rekordowe poziomy.

Największa na świecie kryptowaluta, BTC, rosła w ciągu tygodnia. Po rozpoczęciu poniżej poziomu 48 000 dolarów, w czwartek BTC wzrósł do ponad 54 000 dolarów, a dziś już na wczesnym etapie odnotował dalsze wzrosty.

Kryptowaluta kosztuje obecnie około 56 500 dolarów i kształtuje się na najwyższym poziomie od maja tego roku, a co najważniejsze, powróciła do przedziału, w którym 14 kwietnia osiągnęła rekordowy poziom 63 569 dolarów.

W międzyczasie Ethereum miał bardziej mieszany tydzień ze znaczną zmiennością, ale nadal jest znacznie powyżej poziomów z końca września.

ETH rozpoczął zeszły tydzień na poziomie około 3350 dolarów, a jego cena osiągnęła w piątek 3665 dolarów.

Wśród ogólnej tendencji wzrostowej w ubiegłym tygodniu, kryptowaluta została powstrzymana przez zmienność – ETH spadła 6 października po rozpoczęciu dnia powyżej 3500 dolarów, po czym spadła do 3362 dolarów, a następnie wzrosła z powrotem do ponad 3600 dolarów.

ETH również odnotowało znaczne huśtawki późnym wieczorem w niedzielę, ale kryptowaluta kosztuje obecnie około 3500 dolarów.

Biały Dom rozważa zamówienie kryptowalut

Prezydent USA Joe Biden i jego zespół rozważają publikację zarządzenia wykonawczego w sprawie kryptowalut, które może mieć daleko idące konsekwencje dla klasy aktywów. Według Bloomberga, nakaz ma na celu koordynację odpowiedzialności różnych agencji federalnych w zakresie traktowania kryptowalut, a także upoważnienie tych agencji do badania i przedstawiania zaleceń dotyczących jego regulacji.

Z coraz bardziej agresywnym stanowiskiem regulatorów finansowych Bidena w sprawie kryptoaktywów, każde zarządzenie wykonawcze będzie rzucać więcej światła na branżę i próbować ją kontrolować.

Według Bloomberga nie podjęto jeszcze decyzji o zarządzeniu, ale jego ramy połączyłyby pracę takich agencji, jak Departament Skarbu, Departament Handlu, Narodowa Fundacja Nauki, organy nadzoru finansowego i agencje bezpieczeństwa.

Administracja chce również wyznaczyć „cara” ds. kryptowalut celem nadzorowania działań w ramach kompetencji prezydenta.

Koparka bitcoinów przygląda się giełdzie w Londynie

Firma wydobywająca bitcoiny Bitfury rozważa wprowadzenie 1 miliarda dolarów na Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych.

Według The Telegraph, firma zamierza wejść na giełdę w ciągu najbliższych 12 miesięcy, co byłoby największym w historii europejskim obrotem kryptoaktywami.

Bitfury ma siedzibę w Holandii, ale jej działalność jest prawnie zarejestrowana w Wielkiej Brytanii. Dokumenty pokazują, że firma jest obecnie wyceniana na około 1 miliard dolarów na ostatnią rundę finansowania.

Firma założona w 2011 roku przez łotewskiego przedsiębiorcę Valery’ego Vavilova, wydobywa bitcoin, prowadząc działalność w Kanadzie, Norwegii, Islandii i Azji Środkowej. Firma dostarcza również miniaturowe centra danych zamknięte w kontenerach transportowych klientom, którzy chcą prowadzić własne operacje wydobywcze.

Brazylia przyjmie bitcoin jako prawny środek płatniczy

Brazylia może wkrótce przyjąć bitcoin jako prawny środek płatniczy, idąc w ślady Salwadoru. Najbardziej zaludniony naród Ameryki Południowej opracował projekt ustawy, który przechodzi obecnie przez izbę deputowanych (odpowiednik Izby Gmin w Wielkiej Brytanii), który stworzyłby prawne środowisko regulacyjne dla kryptowalut.

Zastępca federalny odpowiadający za projekt ustawy, Aureo Ribeiro, mówi, że za pomocą tego projektu ustawy chce stworzyć pewność regulacyjną dla konsumentów, co pozwoliłoby na przejrzystą transakcję koszyka kryptowalut.

„Chcemy oddzielić pszenicę od plew, stworzyć przepisy, dzięki którym będzie można handlować, wiedzieć, gdzie kupujesz i z kim masz do czynienia. Dzięki tym aktywom będzie można kupić dom, samochód, pójść do McDonalda po hamburgera – będzie to krajowa waluta, tak jak w innych krajach. Umożliwi to krajowe transakcje, które będą regulowane przez agencję rządową. Zawarliśmy już porozumienie zarówno z Bankiem Centralnym, jak i Komisją Papierów Wartościowych i Giełd Brazylii (CVM), dotyczące możliwości kryptoaktywa i np. jego uznania, w zakresie wartości nieruchomości lub waluty codziennego użytku”.

Simon Peters, analityk kryptowalut na platformie eToro