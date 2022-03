Kto docenia pracownika?

Docenienie przez pracodawcę jest jednym

z najważniejszych czynników zwiększających poczucie satysfakcji z wykonywanych obowiązków służbowych. Jak wynika z raportu firmy ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”, niespełna 6 na 10 Polaków (58 proc.) czuje się docenianych przez swojego pracodawcę.

Pracodawco, doceń pracownika

Badanie przeprowadzone przez lidera usług kadrowo-płacowych na świecie, firmę ADP, wskazuje, że nie wszyscy polscy pracownicy czują się docenieni przez pracodawców. Zgodnie z wynikami raportu „People at Work 2021: A Global Workforce View”, niespełna 6 na 10 pracowników ma poczucie, że ich praca spotyka się z uznaniem szefa.

– Do niedawana głównym źródłem docenienia pracowników przez pracodawców były premie, podwyżki lub awanse. Obecnie, ze względu na inflację, rynek pracownika oraz rosnące koszty pracy, finansowe docenienie pracownika stało się elementem przetargowym w zakresie świadczenia pracy. Chociaż pieniądze wciąż są ważnym argumentem w dyskusji o zatrudnienie, to jednak inne czynniki zyskują na znaczeniu – mówi psycholog Mind Health – Centrum Zdrowia Psychicznego, mgr Gabriela Droździel. – Oczywiście, pandemia również przewartościowała dotychczasowe benefity pracownicze, ważniejsze stało się zdrowie psychiczne pracowników. W wyniku tego coraz bardziej oczekiwanym przez pracowników motywatorem i oznaką troski ze strony pracodawcy będzie zaoferowanie pracownikom i ich rodzinom dostępu do opieki w obszarze zdrowia psychicznego. Pracodawcy, którzy zauważą tę potrzebę, znacznie zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy.

– W obliczu niskiej stopy bezrobocia i dużej konkurencyjność na rynku pracy coraz ważniejsze stają się wartości bliskie organizacji oraz ogólne samopoczucie pracowników. Chociaż wydawało się, że pandemia ponownie postawi pracodawców w centrum, to jednak zmiana ta była wyłącznie chwilowa – mówi Anna Barbachowska, HR Business Partner w ADP Polska. – Popyt na rynku pracy oraz coraz większa otwartość pracowników na zmianę zawodu sprawiają, że utrzymanie kadry w firmie to dla pracodawców coraz większe wyzwanie. Do tego niewątpliwie potrzebne są elastyczność godzin pracy, benefity pozapłacowe oraz podkreślanie wagi pracy każdego członka zespołu – dodaje ekspertka ADP Polska.

– Ludzie są istotami stadnymi, z tego też względu istotne jest dla nas poczucie przynależności i bezpieczeństwa. Pracownik, który wspiera firmę, utożsamia się z jej wartościami, znacznie częściej jest wobec niej lojalny, bardziej pracowity i zmotywowany. Dla takiego pracownika największym docenieniem będzie zauważenie, podziękowanie za codzienną pracę – czy to w postaci prostego „dziękuję”, czy też przydzielając lepszego klienta, atrakcyjniejsze zadania lub opłacając wybrane przez pracownika szkolenie. Musimy też pamiętać, że nowe pokolenie, wkraczające dopiero na rynek pracy, w swoim życiu kieruje się możliwością rozwoju oraz elastycznością w odniesieniu do codziennych zadań. To właśnie inwestowanie w relację z pracownikiem może budować jego lojalność i motywować go do pracy – podsumowuje psycholog Mind Health – Centrum Zdrowia Psychicznego, mgr Gabriela Droździel.

Każda praca to wyzwanie

Z danych ADP wynika, że najbardziej docenieni w pracy czują się ci zaliczani do grupy pracowników umysłowych, mianowicie specjaliści IT i telekomunikacji (58 proc.). Następnie przedstawiciele branży budowlanej (57 proc.). Najmniej doceniani są natomiast pracownicy

z sektora produkcyjnego (50 proc.), a także osoby zatrudnione w ochronie zdrowia i edukacji (po 48 proc.). Pod względem wielkości firmy, najbardziej docenieni za swój wkład w pracę czują się pracownicy przedsiębiorstw zatrudniających 1-9 osób (55 proc.), a najmniej – dużych firm, zatrudniających ponad 500 osób (50 proc.).

– Obecnie na rynku jest wiele ofert dla specjalistów związanych z branżami cyfrowymi, co

w dużym stopniu może wpływać na to, że przedstawiciele tych zawodów spotykają się

z uznaniem w organizacjach. Także ta branża słynie z najwyższych wynagrodzeń dla osób rozpoczynających swoją drogę zawodową – mówi szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska, Anna Barbachowska. – Z kolei osoby zatrudnione w instytucjach państwowych, tj. oświata i ochrona zdrowia, często bywają niedoceniane, nie tylko płacowo, ale także pod względem kompetencji, co w ogólnym rozrachunku może wpływać na to, jak te grupy zawodowe postrzegają swoje stanowiska i miejsca pracy – dodaje Barbachowska.