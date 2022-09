Kto jest głównym faworytem do wygrania Premier League w sezonie 2022/2023?

Dopiero za nami kilka kolejek piłkarskiej ekstraklasy w Wielkiej Brytanii, ale już w tej chwili można powiedzieć o faworytach do końcowego triumfu w tych rozgrywkach. Tak jak w ostatnich latach głównymi pretendentami do zwycięstwa w tej najlepszej lidze na świecie są Manchester City i Liverpool. Jednak w tym sezonie warto szczególnie oglądać poczynania Tottenhamu Hotspur oraz Arsenalu, ale cały czas nie wolno zapominać o drużynie Chelsea, która też ma skład, aby powalczyć o końcowe zwycięstwo w lidze.

Manchester City i Liverpool, czyli drużyny, które w ostatnich legach zdominowały Premier League

Tak naprawdę w ostatnich latach w walce o mistrzostwo Anglii liczyły się tylko te dwa zespoły, które rzadko kiedy notowały jakieś potknięcia ze słabszymi zespołami. Trzeba powiedzieć, że The Citizens mają w składzie tylu dobrych zawodników, że Pep Guardiola może wystawić dwie podobnej jakości wyjściowe jedenastki. Na każdej pozycji mają oni światowej klasy graczy, a zostali jeszcze wzmocnieni transferem Hallanda, który zalicza bardzo udany początek swojej przygody w tej wymagającej lidze. Wiadomo, że tej drużynie ciężko jest odebrać piłkę i tworzą oni mnóstwo sytuacji bramkowych, przez co strzelają mnóstwo bramek. Liverpool też powinien się liczyć w walce o zwycięstwo w Premier League jednak na początku sezonu ten klub zanotował kilka niepokojących wpadek i na razie ich forma pozostawia wiele do życzenia. Odczuwalny jest trochę brak Sadio Mane, który przeniósł się do mistrza Niemiec Bayernu Monachium. W przypadku, gdy będą oni regularnie punktować powinni zdobyć sporo punktów, ponieważ mają w swoim zespole znakomitych zawodników, którzy mają ogromne umiejętności.

Arsenal, Tottenham Hotspur i Chelsea to zespoły, które mogą zagrozić faworytom w walce o mistrzostwo Anglii

Może imponować początek drużyny Arsenalu, ponieważ od kilku lat nie grali oni tak efektywnie jak od początku tego roku. Widać, że ten zespół prowadzony przez Artetę ma pomysł jak ogrywać nawet tych największych w Premier League. Oglądając ich warto popatrzeć na grę Saki, czy Odegarda, którzy bardzo dobrze rozgrywają mecze dając duży spokój swojemu zespołowi. Bardzo ciekawy zespół ma też Tottenham. Przyjście Dejana Kulusevskiego i Richarlisona sprawiła, że trener Conte ma bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o graczy, którzy mogą grać w ataku. Trzeba pamiętać, że prawdziwymi liderami tej drużyny są Harry Kane i Son. Ten zespół traci bardzo mało goli i jest bardzo poukładany przez włoskiego szkoleniowca. W momencie, gdy będą oni zdobywać punkty z drużynami z końca tabeli ligowej to powinni liczyć się w walce o Ligę Mistrzów, a przy słabszej formie faworytów mają szansę nawet na mistrzostwo Anglii w tegorocznym sezonie. Dotychczas formę bardzo w kratkę ma klub z Londynu, czyli Chelsea. Jednak ich skład pozwala na to, aby mogli oni marzyć o zwycięstwie w Premier League w sezonie 2022/2023. Warto zaznaczyć, że ten sezon może być bardzo ciężki dla piłkarzy, ponieważ jesienią będzie jeszcze mundial, który będzie ich kosztował mnóstwo sił, ale także może ta impreza mocno wpłynąć na wyniki w rozgrywkach ligowych.

