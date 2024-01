Transition Technologies MS przejmuje szwajcarską firmę Pixel Plus

Spółka Transition Technologies MS S.A. (TTMS), planująca debiut na GPW, będąca szybko rosnącym dostawcą nowoczesnego outsourcingu IT dla renomowanych światowych firm, podpisała umowę zakupu 55% akcji w szwajcarskiej spółce Pixel Plus AG. Nabycie pakietu większościowego wpisuje się w strategię TTMS w obszarze rozbudowy międzynarodowej sieci sprzedaży. W opinii Zarządu akwizycja umożliwi wzmocnienie obecności TTMS na rynku szwajcarskim oraz w pozostałych krajach niemieckojęzycznych. Transakcja finansowana jest ze środków własnych TTMS. TTMS wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Transition Technologies, jednej z największych polskich grup informatycznych.

Pixel Plus AG to firma informatyczna z biurem w Zurichu, działająca na rynku od 2015 roku. Oferuje szeroki zakres usług IT dla znanych, międzynarodowych korporacji, których główne siedziby znajdują się w Szwajcarii. Pixel Plus współpracuje także z dynamicznie rozwijającymi się start-upami i scale-upami, odpowiadając w tych firmach za strategię rozwoju i wdrożenia w obszarze IT. Firma specjalizuje się w realizacji projektów w oparciu o technologię Adobe Experience Manager (AEM), usług doradczych oraz dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań IT dla sektora bankowego, publicznego, przemysłu i sportu. Swoimi kompetencjami i doświadczeniem wspiera klientów w tworzeniu skutecznych i innowacyjnych platform cyfrowych.

Pixel Plus AG wpisuje się w strategię rozwoju TTMS w obszarze akwizycji zagranicznych. Model biznesowy spółki jest zgodny ze sposobem działania TTMS, a profil technologiczny pokrywa się z jego kluczowymi kompetencjami. Duży popyt na nowoczesny outsourcing IT w Szwajcarii tworzy szansę na rozwój dla tego rodzaju inicjatyw. Usługi świadczone wspólnie przez TTMS i Pixel Plus będą oparte o near-shoring z Polski (czyli outsourcing usług do rejonów zbliżonych geograficznie i kulturowo), w ramach efektywnie współpracujących zespołów polsko-szwajcarskich. W transakcję były zaangażowane: firma doradcza Arthos Corporate Finance GmbH z Monachium oraz kancelaria prawna Sawaryn i Partnerzy.

Partnerstwo z Pixel Plus AG to kolejny ważny krok w realizacji strategii międzynarodowego rozwoju Grupy TTMS. Jestem przekonany, że ta akwizycja przyspieszy rozwój obu firm. Kierunek, który obrał TTMS nie jest przypadkowy – ponad 70% sprzedaży Grupy TTMS w 2023 roku była skierowana do klientów, których główne siedziby znajdują się w Szwajcarii. Posiadanie lokalnego przedstawicielstwa pozwoli nam na rozszerzenie współpracy z obecnymi klientami i dotarcie do nowych, działających na tym atrakcyjnym rynku. Szwajcaria stała się szóstym krajem, w którym mamy spółkę zależną, dołączając do Polski, Danii, Malezji, UK i Indii. Transakcja przybliża nas także do realizacji głównego celu, którym jest zdobycie pozycji globalnego dostawcy usług IT – mówi Sebastian Sokołowski, Prezes Zarządu Transition Technologies MS S.A.

Akwizycje są ważnym elementem naszej strategii. Warto w tym kontekście przypomnieć m.in. udane przejęcie z 2021 r., kiedy to TTMS podpisał umowę zakupu 56% akcji w duńskiej spółce ConCor A/S, uznanego dostawcy outsourcingu IT w Skandynawii. Teraz spółka ta działa pod nazwą TTMS Nordic i stanowi ważny element w naszym rozwoju w Europie Północnej, notując wzrosty obrotów i zyskowności – dodaje Sebastian Sokołowski.

Rozwój w kierunku globalnej firmy międzynarodowej to kolejny etap rozwoju Grupy Transition Technologies. Organizacja zatrudnia ponad 2000 osób mając własne oddziały lub spółki zależne m.in. w USA, Wlk. Brytanii, Francji, Niemczech, Ukrainie, Malezji, Tajwanie. Grupa koncentruje się na nowoczesnych usługach outsourcingowych dla największych korporacji zagranicznych oraz specjalizowanych dostawach i usługach IT dla sektorów energetyki i gazu, przemysłu i medycyny.

„Kolejne akwizycje międzynarodowe to naturalny krok w rozwoju naszych firm. Tworzymy spółki w różnych krajach które są zarządzane przez lokalnych managerów lub inwestujemy w pakiety większościowe firm zagranicznych. Dobry początek roku 2024 to na pewno nie koniec, planujemy kolejne akwizycje m.in. w USA oraz organizację kolejnych spółek w Indiach i na Bliskim Wschodzie. Strategia GK TT wpisuje się w szerszą ofensywę polskich firm IT które powoli będą coraz bardziej widoczne na świecie. Budowanie silnej międzynarodowej pozycji wymaga cierpliwości i starannego planu. My go mamy. Jeszcze przed 2025 rokiem chcemy być firmą informatyczną o przychodach co najmniej 1 mld zł, działającą na sześciu kontynentach. Dodatkowo mocno zyskujemy w oczach międzynarodowych partnerów z uwagi na nasz duży nacisk na kwestie związane z ESG i zeroemisyjność, którą osiągniemy już w 2025 r.” – podsumowuje prof. Konrad Świrski Prezes GK TT.