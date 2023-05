Kurs EUR/USD poniżej 1,07 USD

Z powodu obchodów w USA „Memorial Day” upamiętniającego obywateli USA, którzy zginęli w trakcie odbywania służby wojskowej, amerykańskie rynki były wczoraj zamknięte. Jutro odbędzie się w Kongresie głosowanie nad osiągniętym porozumieniem w sprawie limitu zadłużenia rządu federalnego Stanów Zjednoczonych. Limit maksymalnego zadłużenia ma zostać zawieszony do stycznia 2025, a potem podniesiony o wielkość długu nagromadzonego do tego czasu. Kontrakty na S&P 500, które – spodziewając się zawarcia porozumienia – wzrosły w piątek do najwyższego poziomu od 9 miesięcy, dziś rano notowały minimalne zmiany (-0,02 proc. ok. godz. 9:20).

Na rynkach akcji Azji i Oceanii brak było dziś jakiejś dominującej tendencji. Japoński Nikkei, który wczoraj zaliczył na chwilę swój najwyższy od 1990 roku poziom, rósł dziś o 0,3 proc., ale pozostawał poniżej swoich wczorajszych maksimów. Na drugim biegunie był Hang Seng, który osiągnął dziś swój najniższy poziom od pół roku.

W Europie początek wtorkowej sesji również nie przyniósł jakichś rozstrzygających wydarzeń (DAX -+0,28 proc., CAC 40 -0,46 proc. ok. godz. 9:45). Najwyższy poziom od ponad roku osiągnął dziś węgierski BUX.

Na GPW WIG-20 spadał dziś ok. godz. 10:00 o 0,69 proc. Wśród składników sWIG-u 80 o ponad 13 proc. drożały dziś akcje Pekabex-u osiągając najwyższy poziom od ponad roku. Spółka podała wczoraj swoje wyniki za I kw. br. Swe nowe cykliczne maksima ustanowiły dziś również ceny akcji spółek Decora, Vercom, Asseco Business Solutions Wawel i Boryszew.

Trzeci dzień z rzędu spadała dziś rano rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych, która w minionym tygodniu na fali obaw co do możliwości osiągnięci w USA porozumienia w sprawie limitu długu federalnego osiągnęła najwyższy poziom od marca. Rentowność 10-latek polskiego rządu, która w piątek zbliżała się do poziomu 6,2 proc. dziś rano wynosił 6,015 proc. i była najniżej od tygodnia.

Dziś rano spadający od pierwszego tygodnia maja kurs EUR/USD znalazł się poniżej poziomu 1,07 USD. To najniższy poziom kursu od marca br. Notowania USD/JPY, które ostatnio osiągnęły najwyższy poziom od pół roku, utrzymywały się powyżej poziomu 140 JPY. Kurs amerykańskiego dolara względem norweskiej korony kontynuuje swoją rozpoczętą w kwietniu 2021 hossę. Kurs USD/NOK osiągnął dziś swój najwyższy poziom od marca 2020.

Złoty notował dziś rano niewielkie zmiany (EUR/PLN –0,09 proc., USD/PLN +0,19 proc. ok. godz. 9:45).

Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara próbował wczoraj zaatakować poziom 28000 USD, ale na razie ten szturm został odparty i dziś rano kurs BTC/USD wynosił ok. godz. 27765 USD (+0,33 proc.).

W poniedziałek „tradycyjnie” swe nowe 2-letnie minima zaliczyły ceny kontraktów na gaz ziemny notowanych w Wielkiej Brytanii i Holandii. Najtańsze od czerwca 2021 były również kontrakty na węgiel kamienny notowane w Rotterdamie. Kurs notowanych na NYMEX-ie kontraktów na gaz ziemny (Henry Hub), który ponad tydzień temu osiągnął najwyższy poziom od ponad 2 miesięcy, w ciągu minionego ponad tygodnia stracił prawie 10 proc. Dziś rano ok. godz. 9:05 cen była stabilna (-0,17 proc.). Ceny kontraktów na ropę naftową lekko dziś rano spadały (WTI -0,7 proc., Brent -0,49 proc. ok. godz. 9:05). Taniała dziś rano miedź (-0,69 proc. ok. godz. 9:05) oraz złoto (-0,26 proc.) i srebro (-0,55 proc.). Lekko zwyżkowały natomiast platyna (+0,21 proc.) i pallad (+1,24 proc.).

Autor Wojciech Białek, OANDA TMS Brokers