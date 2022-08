Kurs języka angielskiego w firmie — jak zorganizować efektywne szkolenie?

Zorganizowanie kursu angielskiego dla firm niesie ze sobą wiele korzyści, zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców. Szkolenie językowe jest sposobem na integrację zespołu, zdrową rywalizację, motywuje do robienia postępów.

Pracownicy, oswojeni z językiem obcym, mogą wykorzystać swoje kwalifikacje w codziennej pracy, jednocześnie zwiększając szansę firmy na zdobycie międzynarodowej pozycji i zapewniając dobrą komunikację w multikulturalnym zespole lub z klientami spoza Polski.

Zbadaj poziom umiejętności swoich pracowników

Pracownicy pochodzą z różnych środowisk, ukończyli odmienne szkoły i mają indywidualne doświadczenia związane z edukacją. Tym samym każdy z nich będzie miał inny poziom znajomości języka angielskiego i będzie się nim inaczej posługiwał. Przed przystąpieniem do kursu językowego dla firm warto zbadać poziom umiejętności poszczególnych członków zespołu. Skutecznym testem jest audyt podzielony na dwie części.

Pierwsza część, pisemna, przeprowadzana online, umożliwia zbadanie znajomości słownictwa potocznego i specjalistycznego, zasad gramatyki i umiejętności rozumienia tekstu słuchanego i czytanego.

Drugą częścią audytu powinna być rozmowa z pracownikiem, która określi kompetencje komunikacyjne oraz poprawność wymowy. Kwadrans wystarczy, by doświadczony lektor mógł dowiedzieć się dużo o umiejętnościach danego kursanta.

Wynik testu pisemnego i ustnego znajduje odzwierciedlenie w raporcie i umożliwia skierowanie pracownika na właściwy kurs. Osoba początkująca nie odnajdzie się na kursie zaawansowanym, a zaawansowana albo nie wymaga szkolenia, albo może poszerzyć swoje kompetencje o kolejne umiejętności, na przykład o słownictwo specjalistyczne.

Sprecyzuj potrzeby i ustal cel szkolenia językowego

Zanim zdecydujesz się na konkretny kurs angielskiego dla firm, warto określić, jaki ma być jego cel. Kursy często są dzielone i przygotowują pracowników do swobodnej i skutecznej komunikacji na poziomie podstawowym albo średniozaawansowanym lub do komunikowania się z osobami z wąskiej branży.

Angielski biznesowy przydaje się w firmach z multikulturową załogą i z klientami z zagranicy. Z kolei Business Skills to uzupełniające, krótkie szkolenia, które podnoszą kompetencje językowe pracowników w obszarze ich obowiązków. To okazja do ćwiczenia przydatnych wyrażeń, zwrotów i wypracowania umiejętności szybkiego komunikowania się w języku obcym.

Kurs języka specjalistycznego obejmuje bardzo wąską dziedzinę, która wymaga znajomości odpowiednich zwrotów i opanowania branżowego słownika. Na tego typu szkolenia biznesowe decydują się między innymi firmy z branży lotniczej, energetycznej, telekomunikacyjnej, logistycznej i transportu, firmy budowlane i działające w dziedzinie medycyny oraz farmakologii.

Wiele kursów angielskiego dla firm ma formę kursu dla kilku, a nawet kilkunastu osób. Jeśli jednak zachodzi taka potrzeba, kurs może być indywidualny, skupiający się na potrzebach, możliwościach konkretnej osoby i uwzględniający jej grafik.

Kurs językowy w firmie może mieć formę coachingu językowego. Polega w takim przypadku na ciągłym dawaniu wyzwań słuchaczom i na wyznaczaniu ambitnych celów.

Jakie kursy językowe są dostępne dla firm?

Atutem dobrego kursu językowego dla firm jest elastyczność prowadzących. Ci mogą spotkać się z kursantami na kilka sposobów.

W siedzibie firmy

Stacjonarny kurs angielskiego przeprowadzany jest w firmie, która dysponuje salą konferencyjną lub pokojem spotkań. Lektor przyjeżdża do pracowników i na miejscu prowadzi kurs.

Blended-learning lub B-learning

To mieszana (zintegrowana, hybrydowa) metoda kształcenia. Podczas takiego kursu łączy się tradycyjną metodę nauki (polegającą na bezpośrednim kontakcie z prowadzącym) oraz zajęcia prowadzone zdalnie, przy pomocy komputera.

Stosunek zajęć online do zajęć tradycyjnych może być różny, w zależności od potrzeb studentów i możliwości prowadzącego. To metoda niezwykle skuteczna, bardzo elastyczna, a tok edukacji można dopasować do specyfiki branży czy umiejętności uczestników kursu. Godzi oczekiwania zwolenników nauki bezpośredniej i edukacji online.

Kursy online

Kursy online pozwalają na naukę przy pomocy komputera oraz tabletu z każdego miejsca na Ziemi, pod warunkiem, że urządzenie podłączone jest do szybkiego Internetu. Szkoła językowa operuje na platformach opartych na przeglądarkach internetowych. Platformy takie umożliwiają przeprowadzanie webinarów, wideokonferencji, ułatwiają także przeprowadzanie testów, egzaminów i ocenę umiejętności kursantów.

Dobierz sposób nauki do potrzeb i oczekiwań pracowników. Monitoruj zaangażowanie i motywację pracowników w naukę

Dzisiaj kurs językowy dla firm może być skrojony na miarę i przygotowywać pracowników do swobodnego porozumiewania się nawet w bardzo specyficznej branży!

Kształcenie pracowników to nie tylko sposób na ich motywację do samodoskonalenia i nagroda za aktywność w rozwoju firmy. To także inwestycja w przyszłość przedsiębiorstwa i droga do zdobywania klientów poza granicami naszego kraju.