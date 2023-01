Kwota wolna od zajęcia komorniczego – jak ją wyliczyć?

Egzekucja komornicza to dla wielu zadłużonych osób przerażająca perspektywa. Nie oznacza to jednak całkowitego przejęcia mienia i pozostawienia dłużnika bez środków do życia. Jak prawidłowo wyliczyć kwotę wolną od komornika na rachunku bankowym?

Czym jest kwota wolna od komornika w banku?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w banku to inaczej wysokość środków, jakie właściciel zajętego konta może wypłacić z rachunku. Jest ona równa 75% minimalnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w danym miesiącu. Kwota odnawia się z każdym kolejnym miesiącem kalendarzowym. Jak prawidłowo ją wyliczyć?

Na początku miesiąca kwota jest taka sama, ale zmniejsza ją każdy przychód dłużnika w postaci przelewu, a także środki niewykorzystane z poprzedniego miesiąca. To istotna informacja, którą powinieneś zapamiętać. Na koniec miesiąca nie należy zostawiać na rachunku bankowym żadnych pieniędzy, aby nie zmniejszyć w ten sposób kwoty wolnej od zajęcia komorniczego w kolejnym miesiącu!

Kiedy komornik nie zabierze ani grosza?

W przypadku, gdy Twoje wpływy na konto są niższe, niż kwota wolna od zajęcia komornik nie zabierze ani złotówki. Egzekucja dotyczy dopiero każdej sumy powyżej granicznej. Problem może pojawić się w sytuacji, gdy pensja lub inne uposażenie jest przelewane na rachunek ostatniego dnia miesiąca. Jeśli nie wypłacisz wówczas pieniędzy, a środki na koncie przekroczą wartość kwoty wolnej to reszta zostanie oddana komornikowi. A nawet jeśli będzie niższa to jak wspominano powyżej pomniejszy kwotę wolną w kolejnym miesiącu. Warto więc pilnować stanu rachunku i nie dopuszczać do sytuacji, gdy ostatniego dnia miesiąca znajdują się na nim jakieś pieniądze.

Bank nie ponosi winy za zajęcia komornicze jest to bowiem kwestia regulowana przez ustawę. Prawo nie wnika skąd na koncie wzięły się pieniądze – mógł to być zwrot podatku, pieniądze oddane za zwrócony towar, czy wpłata od rodziców lub innych osób. Niezależnie od źródła każda kwota powyżej wolnej od zajęcia przepadnie na rzecz komornika.

Przydatne mechanizmy, czyli licznik wolnej kwoty

Porządne konta bankowe powinny być zaopatrzone w bardzo przydatny mechanizm licznika wolnej kwoty. Po zalogowaniu możesz dzięki niemu sprawdzić, jaką ilość pieniędzy masz jeszcze do dyspozycji. To dodatkowa ochrona przed pomyłką dlatego warto wiedzieć, czy bank w którym masz rachunek oferuje taką możliwość.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kwoty wolnej od zajęcia komorniczego lub interesują Cię kwestie związane z oddłużaniem sprawdź naszą stronę mamdlugi.pl. Możesz też skontaktować się z fachowcami pracującymi w którymś z naszych biur terenowych. Zapraszamy do współpracy!