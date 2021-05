Legimi z dynamicznym wzrostem przychodów w I kw. 2021 r.

Legimi, pionier na polskim rynku e-książki, podsumowuje I kw. 2021 r. W minionym okresie Spółka dynamicznie zwiększyła skalę swojego biznesu. Przychody wzrosły rdr. o 71 proc. do 10,7 mln zł. Z kolei EBITDA wyniosła 1,7 mln zł, a zysk netto ponad 1 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt powiększenia bazy abonenckiej, która w I kw. 2021 r. zwiększyła się o 67 proc. rdr.

– Miniony kwartał ponownie zdominowany był pandemią COVID-19 i jej tzw. trzecią falą. Podobnie, jak w zeszłym roku, przełożyło się to na wzrost zainteresowania cyfrową rozrywką, w tym także usługą Legimi, co spotęgowane było dodatkowo m.in. przez fakt czasowego zamknięcia, w tym okresie, stacjonarnych punktów pozyskiwania publikacji książkowych, takich jak księgarnie czy biblioteki. Wpłynęło to na istotny wzrost po stronie przychodowej, ale również wiązało się ze zwiększonymi kosztami. Pomimo tego w I kw. 2021 r. wypracowaliśmy EBITDA na poziomie ponad 1,7 mln zł i zysk netto w wysokości przeszło 1 mln zł. – komentuje Mikołaj Małaczyński, Prezes Zarządu Legimi.

W I kw. 2021 r. istotnie poprawiły się kluczowe KPI biznesu Legimi. Łączna liczba klientów (abonenci oraz klienci korporacyjni i biblioteczni) zwiększyła się rdr. o 55 proc. do 135,9 tys. Z kolei liczba abonentów wzrosła o 67 proc. rdr. i zbliżyła się do ważnego kamienia milowego 100 tys., wynosząc na koniec zeszłego kwartału 97,1 tys. Legimi konsekwentnie obniża zadłużenie i poprawia sytuację płynnościową, co widać m.in. poprzez obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, który na dzień 31.03.2021 wyniósł 1,0 wobec 2,0 w zeszłym roku.

– Obserwujemy także stabilizację wskaźników rentowności operacyjnej, co wskazuje na trwały trend zwiększania bazy płacących użytkowników, przy jednocześnie niskim wskaźniku rezygnacji. Możemy śmiało powiedzieć, że zdecydowana większość nowych klientów, pozyskana w okresie pandemii, zostaje z Legimi na dłużej i kontynuuje opłacanie abonamentu. – dodaje Mikołaj Małaczyński.

W minionym kwartale Legimi rozpoczęło prace nad nową wersją aplikacji określaną roboczo, jako Legimi 4.0. Nową odsłonę uzupełni technologia rekomendacyjna wykorzystująca algorytmy sztucznej inteligencji. Pomoże ona znacznie zwiększyć lojalność i rentowność bazy klientów. Legimi w kwietniu br. pozyskało na rozwój nowej technologii 3,7 mln zł dofinansowania z NCBiR.

W I kw. 2021 r. Legimi zrealizowało m.in. projekt „Legimi dzieciom”, który ma na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci. Akcja ta cieszy się dużym zainteresowaniem. W pierwszych miesiącach od uruchomienia, program emitowany w mediach społecznościowych odnotował ponad milion wyświetleń. Dodatkowo w minionym kwartale trwały przygotowania do wydarzenia BookTarg – imprezy online dla czytelników, stanowiącej alternatywę dla braku możliwości organizacji Targów Książki w Warszawie. Współorganizatorami BookTargu były firmy Allegro, LubimyCzytać.pl, Legimi pod patronatem Polskiej Izby Książki.