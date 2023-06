Lepsze dane z USA

Pomimo rosnących oczekiwań co do docelowego poziomu stóp procentowych w USA, optymizm konsumentów nie słabnie. Dowodem tego jest choćby wzrost rozpoczętych budów i wydanych pozwoleń.

Niespodziewanie dobre dane z USA

Rynek nieruchomości w USA jest często obserwowany na równi z głównymi danymi makroekonomicznymi. Powodem jest konstrukcja kredytów, które można najczęściej wypowiedzieć, oddając nieruchomość. To z kolei powoduje, że w przypadku eskalacji, może być ich lawina. Do tego trzeba pamiętać, że kryzys z 2008 roku był bardzo silnie powiązany z kryzysem na rynku nieruchomości. Wczorajsze dane są jednak od kryzysu bardzo odległe. Rozpoczęto 1,63 mln budów, co jest wynikiem o 0,23 mln wyższym od oczekiwań. Więcej od oczekiwań wydano również pozwoleń na budowę. Co ciekawe, dzieje się to pomimo tego, że jeszcze w tym roku analitycy spodziewają się kolejnej podwyżki stóp procentowych.

System wicepremierski w Polsce?

Według oczekiwań obserwatorów i zapowiedzi ze strony rządowej, dojdzie dzisiaj do rekonstrukcji rządu. Kluczem zmian będzie objęcie przez szefa formacji funkcji wicepremiera. Mówi się również o tym, że będzie się to wiązać z odwołaniem innych wicepremierów, by podnieść prestiż stanowiska. Rynki na razie reagują dość spokojnie na zmiany, widząc tutaj głównie działania wizerunkowe. Nie zmienia to faktu, że w większości demokracji to premier jest ważniejszym stanowiskiem od wicepremiera. Wygląda na to, że wchodzimy w coraz intensywniejszy okres przedwyborczy i jeszcze niejedna zmiana może nas zaskoczyć. Nie jest to dobra wiadomość z perspektywy rynków, które jednak wolą spokój.

Węgrzy bez zmian

Stopy procentowe na Węgrzech pozostały na niezmienionym poziomie 13%. Jest to drugi najwyższy poziom w Europie i pierwszy spośród państw nieokupowanych przez wojska rosyjskie. Powodem utrzymywania tak wysokich stóp procentowych jest próba ratowania sytuacji po bardzo nierozważnej polityce gospodarczej. Bardzo szybkie i szerokie dopłacanie obywatelom w celu pokrycia kosztu inflacji, napędziło to zjawisko. W rezultacie mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją, z której kraj będzie wychodził długimi latami. Jeżeli dołożymy do tego izolację związaną z prorosyjskimi sympatiami tamtejszych władz, mamy pełniejszy obraz węgierskich problemów.

Dzisiaj w godzinach popołudniowych odbędzie się wiele ważnych wystąpień przedstawicieli banków centralnych w Europie i USA.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl