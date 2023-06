Spółka giełdowa z Kanady przejmuje polski startup Braight

Braight, znany wcześniej jako epeer, został przejęty przez kanadyjską firmę Kings Entertainment, notowaną na giełdzie w Toronto. Częścią transakcji, której celem jest m.in. stworzenie holdingu spółek AI, jest emisja akcji, po których wyemitowaniu spółka osiągnie przewidywaną wartość ok. 85 000 000 złotych. W zarządzie firmy zasiądzie dotychczasowy CEO Braighta Maciej Jarząb.

W grudniu 2019 w czasie StartupBootcamp FinTech Dubai Maciej Jarząb przedstawił arabskim inwestorom koncepcję stworzenia technologii oceny zdolności kredytowej w oparciu o dane behawioralne. Wkrótce po tym wydarzeniu zarządzany przez niego startup epeer pozyskał pierwszy milion od polskiego funduszu inwestycyjnego Evig Alfa. Dzięki temu rozwinął pomysł i wdrożył go we własnej platformie pożyczkowej epeer. Do dynamicznie rozwijającego się biznesu dołączyli Taras Pylypiuk – Business Angel z Ukrainy odpowiedzialny za epeer Ukraine oraz Lighthouse Ventures – czeski fundusz inwestycyjny.

O algorytmie epeera zrobiło się głośno w środowisku finansowym po zaprezentowaniu pierwszych wyników działającego systemu. Na podstawie danych behawioralnych użytkowników internetu sztuczna inteligencja była w stanie ocenić rzetelność płatniczą pożyczkobiorców w niemal 100%. Dostrzeżono również wiele intrygujących korelacji pomiędzy aktywnością zawodową a opóźnieniami w spłacie zobowiązań.

Nadzwyczajne wyniki algorytmu skłoniły Jarząba do wyodrębnienia ze swojego portfolio technologii scoringu behawioralnego pod nazwą Braight i zakończenie działalności pożyczkowej w epeer. Ekspansja Braighta objęła rynki Europy Wschodniej, kraje Ameryki Łacińskiej i Hiszpanię oraz Stany Zjednoczone i Kanadę. To z tego kraju pochodzi Kings Entertainment, którego włodarze, po zapoznaniu się z ofertą obsługi technologicznej ich flagowych projektów: LottoKings i WinTrillions, złożyli ofertę z gatunku „nie do odrzucenia”:

– Pierwsza oferta zakupu naszej firmy pojawiła się już ponad rok termu. Wówczas koncentrowaliśmy się na rozwoju Braighta w oparciu o środki venture capital i naszą sprzedaż. Wiele w naszym biznesie zmieniło się po agresji Rosji i to nie tylko z powodu aktywności naszego kijowskiego oddziału. Kanadyjska oferta akwizycji Braighta miała znacznie lepszy timing i posiadała atuty, nad którymi trudno było się nie pochylić. – opowiada Jarząb.

Kings Entertainment to międzynarodowy dostawca usług online, który rozpoczął swoją działalność w 2005 roku. Specjalizuje się w prowadzeniu loterii, kasyn i zakładów sportowych, będąc również spółką macierzystą renomowanych marek gier online, takich jak LottoKings i WinTrillions. Firma zamierza wykorzystać technologię Braight do przyspieszenia procesu weryfikacji użytkownika dla swoich platform lotto i gier.

Spółka jest notowana na Toronto Stock Exchange. Po uzyskaniu zgody nadzoru giełdowego na akwizycję Braighta, Kings Entertainment wyemituje 59 269 392 akcji po cenie 0,185 CAD (dolar kanadyjski).

– Przed naszym zespołem nowy etap ekscytującej biznesowej podróży. Naszym głównym zadaniem będzie penetracja rynku w poszukiwaniu obiecujących firm AI. Chcemy stworzyć największy holding firm, wykorzystujących potencjał sztucznej inteligencji. – dodaje Jarząb.

W dniu ogłoszenia informacji o zamiarze akwizycji Braighta notowania Kings Entertainment wzrosły o 300%.