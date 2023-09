Lexus w Polsce: 50 tys. sprzedanych aut, NX najpopularniejszy

Od początku działalności Lexusa w Polsce sprzedano już 50 381 aut marki

Dynamiczny rozwój marki w ostatnich pięciu latach. 30 tys. sprzedanych aut

Lexus NX najpopularniejszym modelem

64% wszystkich sprzedanych Lexusów w Polsce miało napęd hybrydowy

Globalna historia Lexusa rozpoczęła się w 1989 roku wraz z debiutem modelu LS. W Polsce marka oficjalnie pojawiła się w 1997 roku, a pierwszym oferowanym na naszym rynku modelem był sedan GS. Od tamtej pory Lexus stale rozbudowuje sieć sprzedaży, która liczy już 19 obiektów, i stał się jednym z najważniejszych graczy w klasie premium. Przez 26 lat sprzedano w Polsce 50 381 Lexusów, a szczególnie dynamiczny rozwój zauważalny jest w ostatnich pięciu latach. W 2018 roku marka świętowała 20 tys. sprzedanych aut, w ciągu kolejnych niespełna 60 miesięcy ten wynik poprawiono o ponad 30 tys. egzemplarzy.

„Lexus od lat jest wyborem dla osób szukających aut premium spoza niemieckich marek. Gwarantuje unikalny styl, doskonałą jakość wnętrza oraz technologię hybrydową dla każdego modelu. I to właśnie napędy zelektryfikowane (hybrydy, hybrydy plug-in oraz wkraczające bateryjne auta elektryczne) stanowią o sile Lexusa. Dzięki hybrydom Lexusy mają mocne osiągi, zachowując umiarkowane zużycie paliwa. Do tego są wybitnie niezawodne. A to w połączeniu z wysoko ocenianą siecią salonów i serwisów Lexusa powoduje, że także auta używane są bardzo poszukiwane na rynku i długo utrzymują wysoką wartość. Lexus nigdy nie będzie aspirował do pozycji numer jeden w liczbie sprzedanych aut, ale zdecydowanie chce być takim liderem w obszarze obsługi salonowo-serwisowej i zawsze oferować samochody w najwyższej możliwej jakości wykonania. Bo Lexusy to auta na lata, a nawet dekady” – mówi Robert Mularczyk, PR Senior Manager, Toyota & Lexus Central Europe.

Najpopularniejszym Lexusem w Polsce jest model NX. Od 2014 roku, gdy ten SUV trafił do oferty, sprzedano już 16 936 egzemplarzy obu generacji auta. Drugim najczęściej wybieranym samochodem marki jest RX (10 tys. egzemplarzy), który w naszym kraju oferowany jest od 2000 roku. Ogromny sukces odniósł też model UX. Crossover z segmentu C-SUV Premium zadebiutował w 2019 roku i w niespełna cztery lata sprzedano 6,5 tys. aut.

Hybrydy napędzają sprzedaż Lexusa w Polsce

64% wszystkich sprzedanych w Polsce Lexusów to hybrydy. Ten rodzaj napędu zadebiutował w 2005 roku wraz z premierą modelu RX 400h. Od tamtej pory sprzedano już 32 072 zelektryfikowane auta, z czego ponad jedną trzecia stanowi model NX.

Obecnie Lexus oferuje auta z niskoemisyjnym napędem hybrydowym w niemal wszystkich segmentach – od crossoverów (LBX i UX), przez SUV-y (NX i RX) i eleganckie limuzyny (ES i LS), a także w stylowym aucie sportowym (LC 500h) oraz w ekskluzywnym vanie (LM). W 2023 roku hybrydy stanowią już 87,4% wszystkich sprzedawanych w Polsce Lexusów. Od początku roku klienci kupili 2595 egzemplarzy modelu NX z klasyczną hybrydą lub hybrydą plug-in, 1356 RX-ów, który obecnie oferowany jest z trzema rodzajami hybrydy, oraz 1068 UX-ów.