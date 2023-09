Columna Medica: kompleksowa regeneracja dla ciała i ducha

Ponad 80% Polaków jest wyczerpanych i nie ma wigoru do realizacji swoich pasji, samorozwoju czy spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi. 70% respondentów trudno odnaleźć ulgę i zregenerować się w wolnym czasie, jak wskazują najnowsze dane Human Power. Wzrasta liczba menedżerów, którzy poszukują relaksu w weekendy zarówno dla ciała, jak i dla ducha.

Relaks w otoczeniu natury, odprężenie fizyczne i umysłowe to główne czynniki wpływające na dobre samopoczucie pracujących w Polsce – zauważa Damian Danielski, fizjoterapeuta z kliniki i hotelu Columna Medica, specjalista od terapii regeneracyjnej.

Aż 73% ankietowanych potwierdza, że łatwo wpada w złość, irytuje się czy ma mniej cierpliwości. Na poziom zmęczenia wpływają różne czynniki. Najczęściej nakładają się na siebie czynniki indywidualne, kulturowe i te wynikające ze środowiska pracy. Wielu zapracowanych menedżerów poszukuje pomocy w wysoce specjalistycznych klinikach za granicą. Tymczasem okazuje się, że w Polsce powstaje coraz więcej prywatnych ośrodków regeneracji, które nie tylko dorównują zachodnim placówkom, ale często wyprzedzają je poziomem kadry i sprzętu.

Ośrodki i usługi są wielokrotnie tańsze, zarówno w zakresie usług ambulatoryjnych, jak i pobytowych o najwyższych standardach. Jednym z przykładów nowoczesnego ośrodka jest Columna Medica, klinika regeneracji położona w centralnej Polsce, koło Łodzi. O wysokim poziomie polskiej przekonali się już pacjenci m.in. z Niemiec, Francji czy z Izraela, którzy odbywają długie programy regeneracji i rehabilitacji.

Na miejscu zmęczeni menedżerowie mogą również rozwiązać inny problem – bólu kręgosłupa, będący efektem wymuszonej, stałej pozycji w pracy, obciążającej kręgosłup i prowadzącej do trwałych uszkodzeń. W klinice nie brakuje polskich autorytetów w dziedzinie neurochirurgii takich jak Prof. D. Jaskólski, wybitny polski neurochirurg, specjalizujący się w zabiegach u pacjentów z urazami głowy i kręgosłupa, guzami mózgu. Z kliniką od dawna współpracuje również Dr Bartosz Bryszewski na co dzień pracujący na Oddziale Klinicznym Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego UM w Łodzi. Każdy przewlekły ból pleców, stawów czy mięśni wymaga kompleksowej diagnostyki i terapii. Pozwala to nie tylko obniżyć koszty leczenia, ale przede wszystkim ograniczyć zasięg interwencji i w wielu przypadkach uniknąć skomplikowanych zabiegów chirurgicznych – podkreślają specjaliści łódzkiego ośrodka.

Regeneracja to nie tylko odprężenia dla ciała, lecz duszy. W ośrodku prowadzone są zajęcia jogi, QiGonga, aquarobiku w wodzie , ćwiczeń fizycznych pod okiem fizjoterapeutów i profesjonalnych trenerów. Ale odpoczynek to również kulinarna przygoda, którą zapewnia zespół pod wodzą szefa kuchni Marcina Stasiaka.

Klinika oferuje pomoc najlepszych specjalistów rehabilitacji i terapeutów. można również skorzystać z bogatej oferty kosmetycznej oraz z zabiegów medycyny estetycznej. Hotel doskonale łączy charakter medyczny z relaksacyjnym, a wszystko tutaj jest doskonale przemyślane, od najmniejszego detalu wnętrz aż po bogate pakiety pobytowe.