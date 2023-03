Nowoczesny ośrodek terapii kręgosłupa przyciąga światowych klientów do Łodzi

65 proc. Polaków nie uprawia sportu, ćwiczy jedynie 4 proc. dorosłych rodaków – wynika z badań Międzynarodowej Organizacji Zdrowia*. Gorzej wypadli jedynie Grecy i Portugalczycy. Brak aktywności fizycznej i wzrost masy ciała to prosta droga do przewlekłej choroby kręgosłupa – podkreślają eksperci z Columna Medica, specjalistycznego ośrodka rehabilitacji w Łasku obok Łodzi.

Eksperci uważają, że u 80 proc. Polaków do wzrostu problemów z kręgosłupem przyczyniła się pandemia. Dziś, problemy z kręgosłupem to najczęstszy powód wizyty Polaków u lekarza rodzinnego. Narzekają na ból pleców, szyi, stawów, ale po pomoc często zgłaszają się dopiero w momencie, gdy nie mogą już normalnie funkcjonować. Rehabilitacja nie tylko przynosi ulgę w dolegliwościach bólowych kręgosłupa, ma także pewne znaczenie profilaktyczne. Fachowe porady i regularne ćwiczenia umożliwiają wyrobienie właściwych nawyków zapobiegając nawrotowi choroby i postępowi zmian, które pozostawione same sobie mogą prowadzić do obniżenia jakości życia, a nawet do niepełnosprawności – 0strzega Prof. Dariusz Jaskólski, neurochirurg i Konsultant Wojewódzki, konsultujący Pacjentów w Columna Medica.

Na skalę problemów z kręgosłupem wskazują nie tylko lekarze, lecz coroczne dane raportu GUS o stanie zdrowia ludności. Wynika z nich, że blisko 30 proc. Polaków skarży się na bóle dolnej partii pleców. Ponad 20 proc. zmaga się z bólami szyi, około 16 proc. ma bóle środkowej partii pleców oraz podobna liczba zmaga się z chorobą zwyrodnieniową stawów…

Tymczasem większość pacjentów, zmagających się z problemami ortopedycznymi (kręgosłup, stawy obwodowe) czeka z wizytą u fizjoterapeuty niemalże do końca. Mało kto poprosi o pomoc wcześniej, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji zdrowotnych. Jedynie osoby regularnie uprawiające sport mają większą świadomość swojego ciała – mówi Damian Danielski, fizjoterapeuta – lider zespołu medycznego Columna Medica.

Zdaniem ekspertów, ból kręgosłupa może świadczyć również o zmianach dyskopatycznych, które dotykają również młodych ludzi. Ma to często związek z wymuszoną, stałą pozycją w pracy, obciążającą kręgosłup i prowadzącą do trwałych uszkodzeń.

Rośnie potrzeba profilaktyki i rehabilitacji ortopedyczne

Wielu pacjentów poszukuje pomocy w wysoce specjalistycznych zabiegach za granicą. Tymczasem okazuje się, że w Polsce powstaje coraz więcej prywatnych szpitali i ośrodków rehabilitacyjnych, które nie tylko dorównują zachodnim placówkom, ale często wyprzedzają je poziomem kadry i sprzętu. Ośrodki i usługi są wielokrotnie tańsze, zarówno w zakresie usług ambulatoryjnych, jak i pobytowych o najwyższych standardach. Jednym z przykładów nowoczesnego ośrodka jest Columna Medica, klinika rehabilitacyjna położona w centralnej Polsce, koło Łodzi.

O wysokim poziomie polskiego lecznictwa i rehabilitacji kręgosłupa przekonali się już pacjenci m.in. z Kuwejtu, Niemiec i Izraela, którzy odbywają długie programy rehabilitacyjne. Ośrodek jest jednym z nielicznych miejsc w kraju, gdzie dokonywana jest trójwymiarowa analiza kręgosłupa, postawy ciała i chodu w warunkach statycznych i dynamicznych za pomocą aparatu Diers Formetric 4D.

W klinice nie brakuje polskich autorytetów w dziedzinie neurochirurgii takich jak Prof. D. Jaskólski, wybitny polski neurochirurg, specjalizujący się w zabiegach u pacjentów z urazami głowy i kręgosłupa, guzami mózgu. Z kliniką od dawna współpracuje również Dr Bartosz Bryszewski na co dzień pracujący na Oddziale Klinicznym Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego UM w Łodzi. Każdy przewlekły ból pleców, stawów czy mięśni wymaga kompleksowej diagnostyki i terapii. Pozwala to nie tylko obniżyć koszty leczenia, ale przede wszystkim ograniczyć zasięg interwencji i w wielu przypadkach uniknąć skomplikowanych zabiegów chirurgicznych – podkreślają specjaliści łódzkiego ośrodka.