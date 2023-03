Live Motion Games pozyskuje 5 mln zł finansowania na działalność operacyjną i rozwój spółki

Działająca w branży game i notowana na rynku NewConnect spółka Live Motion Games S.A. podpisała umowę inwestycyjną z funduszem Global Tech Opportunities 20, w ramach której może pozyskać nawet 5 mln zł. Pośrednikiem pomiędzy spółką, a inwestorem jest doradca inwestycyjny ABO Securities. Inwestora reprezentował adw. Paweł Frańczak z kancelarii prawnej PFLAW Advocates & Partners, a LMG Łukasz Łyszczarek z kancelarii Lewczuk Łyszczarek i wspólnicy. Środki zostaną przeznaczone na działalność operacyjną i rozwój firmy, w tym nowych gier.

Transakcja zakłada emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości 5 tys. zł każda. Obligacje będą oferowane w 1 transzy o wartości nominalnej 625 tys. zł, 8 transzach o wartości nominalnej 500 tys. zł oraz 1 transzy o wartości 375 tys. zł. Maksymalna wartość środków, jakie może pozyskać Live Motion Games, wynosi 5 mln zł. Obligacje będą emitowane w sytuacji wystąpienia określonego zapotrzebowania spółki.

– Umowa z funduszem Global Tech Opportunities 20 umożliwi nam dalszy rozwój, w tym finansowanie realizacji gier, nad którymi obecnie pracujemy. Bardzo ważna jest dla nas transzowana forma pozyskanego finansowania. Dzięki temu spółka otrzyma niezbędny kapitał w momencie wystąpienia zapotrzebowania na te środki, co pozwoli efektywnie je wykorzystać. Warto zaznaczyć, że kwota 5 mln zł to wartość maksymalna. Nie musimy jej wykorzystywać w stu procentach – mówi Dorota Osowska, prezes zarządu Live Motion Games S.A.

Strategia działalności spółki zakłada produkcję i wydawanie gier na komputery osobiste sprzedawane za pośrednictwem platformy Steam na rynki globalne. LMG koncentruje się na produkcji symulatorów, gier city-builder oraz z gatunku survival. Aktualnie firma skupia się na realizacji tytułów: Chernobyl Liquidators, Millennials oraz Builders of China, co również będzie możliwe dzięki pozyskanemu finansowaniu.

– W Chernobyl Liquidators gracze znajdą się w samym centrum katastrofy reaktora z 1986 roku, a ich główny cel to zmniejszenie poziomu promieniowania i pomoc ludziom. Z kolei Builders of China to emocjonująca strategiczna rozgrywka, w której zadaniem użytkowników będzie budowa i rozwój miast antycznych Chin. Wierzymy, że nasze gry zadowolą przyszłych graczy – zapowiada Dorota Osowska.

Live Motion Games na podstawie umowy z Frozen Way opracuje także nową grę z gatunku Life Sim pt. Millennials. W tytule gracze wcielą się w rolę studenta pierwszego roku.

Głównym akcjonariuszem Live Motion Games S.A. jest grupa PlayWay S.A.