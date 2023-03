Magdalena Zajkowska w Zarządzie Nest Banku

16 marca 2023 roku Magdalena Zajkowska została powołana do Zarządu Nest Banku. Objęła stanowisko Wiceprezeski Zarządu odpowiedzialnej za Pion Komunikacji i HR. Będzie nadzorowała pracę nie tylko obszaru HR, ale też m.in. Biura Zrównoważonego Rozwoju.

Magdalena Zajkowska związana jest z Nest Bankiem od 2016 roku, czyli od początku jego działalności. Do tej pory pełniła funkcję Dyrektorki Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Była odpowiedzialna za realizację strategii banku w zakresie HR, w tym pozyskiwanie talentów, rozwój pracowników oraz employer branding. Od 16 marca 2023 roku objęła funkcję Wiceprezeski Zarządu odpowiedzialnej za nowo powstały Pion Komunikacji i HR (CHRO). W skład nowego pionu wchodzi także m.in. Biuro Zrównoważonego Rozwoju, którego głównym zadaniem będzie realizacja strategii banku w obszarze ESG.

– Siłą Nest Banku jest jego wyjątkowy zespół. Dlatego nieustannie skupiamy się na pozyskiwaniu talentów oraz zapewnieniu im dobrych warunków do pracy i rozwoju. Obecność Magdy w Zarządzie jest wyrazem tego, jak ważni w strategii Nest Banku są nasi ludzie. Obszar HR jest dla nas jednym z kluczowych elementów sukcesu banku. Rozwijając się chcemy mieć pewność, że robimy to w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Dlatego Magda skupi się również na strategii banku dotyczącej obszaru ESG – mówi Piotr Kowynia, Prezes Zarządu Nest Banku. – Pracując z Magdą przez ostatnie lata miałem okazję przekonać się, że obszar HR jest jej prawdziwą pasją, która przekłada się na to, jak wyjątkową kulturę pracy ma Nest. Naprawdę warto pracować w Nest Banku. – dodaje Piotr Kowynia.

Magdalena specjalizuje się w budowaniu efektywności zespołów oraz optymalizacji ich pracy poprzez wdrażanie usprawnień i rozwiązań technologicznych. Jak sama o sobie mówi, jej misją i największą zawodową motywacją jest tworzenie idealnych miejsc pracy.

– Zadowolenie pracowników wprost przekłada się na ich efektywność, zaangażowanie i chęć do osiągania ponadprzeciętnych wyników. Zadowolony pracownik to zadowolony klient – mówi Magdalena Zajkowska, wiceprezeska Zarządu Nest Banku. – W Nest Banku skupiam się na budowaniu kultury organizacyjnej opartej na wartościach. Moją misją jest, aby Nest był zarówno idealnym miejscem pracy, jak i organizacją, która jest wrażliwa społecznie i realizuje swoje obowiązki wobec otaczającego nas środowiska. Zrównoważony rozwój Nest to właściwa i odpowiedzialna droga – dodaje Magdalena Zajkowska.

Magdalena Zajkowska ma ponad 16-letnie doświadczenie w branży HR. Jest absolwentką studiów ekonomicznych. Ukończyła również Coaching Essentials Program, a także szereg szkoleń z zakresu przywództwa i zarządzania zespołami. Pierwsze kroki w profesjonalnym HR stawiała w firmie Adecco. Jednak przez większość kariery zawodowej związana jest z bankowością m.in. w roli dyrektorki departamentu zarządzania zasobami ludzkimi.