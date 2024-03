Marcin Skrzypczak awansował w globalnych strukturach Iron Mountain. Odpowiada za region Poland & Nordics

Marcin Skrzypczak to kolejny ekspert Iron Mountain z Polski, który został wyróżniony awansem w globalnych strukturach organizacji. Dotychczasowy Operations Director odpowiedzialny za polski rynek, z początkiem 2024 r. przejął zarządzanie operacjami również w Finlandii, Szwecji, Danii i Norwegii. Jest związany z firmą od blisko 10 lat.

Marcin Skrzypczak dołączył do Iron Mountain w 2015 r., obejmując wówczas stanowisko Branch Operations Managera. W ciągu niespełna 10 minionych lat konsekwentnie piął się po kolejnych szczeblach w wewnętrznych strukturach Działu Operacji. Przez ostatnie 2 lata piastował funkcję Operations Directora na polskim rynku. Od 1 stycznia br. zakres jego odpowiedzialności został rozszerzony o region Nordics, czyli Finlandię, Szwecję, Danię i Norwegię.

To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę rozwijać się w strukturach międzynarodowej organizacji, a tym samym mieć coraz większy wpływ na jej operacje. Obecnie kieruję obszarem Core Service, który obejmuje kluczowe usługi, takie jak transport, składowanie i obsługa dokumentacji, niszczenie, prace archiwistyczne, cyfrowe kancelarie pocztowe, czyli tzw. digital mailroom, oraz digitalizacja danych. Liczby udowadniają, że skala zasługuje na wyróżnienie. Aktualnie zatrudniamy w regionie 600 pracowników na pełny etat, obsługujących klientów w 6 językach, w 22 lokalizacjach. Powierzchnia zarządzanych obiektów magazynowych wynosi ponad 420 tys. m3, a nasza flota liczy 45 samochodów. Rocznie pokonuje ona około 2 milionów km, z czego aż 30% to podróże w pełni elektrycznymi pojazdami. Dzięki temu nasza firma generuje o 90 ton mniej dwutlenku węgla rocznie, co jest równoważne z zasadzeniem 15 tysięcy drzew. Jestem niezmiernie dumny z tego, co udało nam się osiągnąć dotychczas, i nie mogę się doczekać dalszej współpracy z zespołem, aby kontynuować naszą misję polegającą na uwalnianiu potencjału pracy klientów i wspieraniu ich w zrównoważonym rozwoju poprzez rozwiązania technologiczne – mówi Marcin Skrzypczak, Operations Director – Poland & Nordics w Iron Mountain Polska.

Marcin Skrzypczak jest absolwentem socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studiów Executive MBA organizowanych przez Politechnikę Wrocławska. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z kluczowymi klientami z sektorów: finansowego, energetycznego, publicznego i przemysłowego.