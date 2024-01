Mark Mudler nowym dyrektorem handlowym Girteki

Girteka kontynuuje proces reorganizacji, ukierunkowany na zapewnienie wyjątkowej jakości usług na całym kontynencie. Zmiany te wspierać będzie teraz Mark Mudler, który dołączył do Girteki od 2 stycznia 2024 r. obejmując stanowisko dyrektora handlowego (CCO). To strategiczne posunięcie jest kolejnym kamieniem milowym w działalności Girteki na drodze do wzmocnienia globalnej rozpoznawalności marki oraz pozycji zorientowanego na klienta dostawcy innowacyjnych i zdigitalizowanych usług logistycznych.

Mark Mulder wnosi do Girteki bogate doświadczenie i znaczące osiągnięcia w branży transportowej oraz logistycznej. Jego nominacja na stanowisko dyrektora handlowego potwierdza zaangażowanie Girteki w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, efektywności biznesowej i zwiększania satysfakcji klientów poprzez innowacyjne rozwiązania. Mark Mudler dołącza do nowo utworzonego zespołu połączonych firm Girteka Nordic i Girteka Europe West.

„Z prawdziwym entuzjazmem dołączam do zespołu Girteki” – mówi Mark Mulder. „Jest dla mnie zaszczytem bycie częścią firmy o tak silnej pozycji na rynku. Moim celem jest wykorzystanie naszych wspólnych, mocnych stron oraz rozwój elastycznych i skutecznych zespołów w całej organizacji. Naszym celem jest nie tylko dostarczanie wyjątkowej jakości usług w całej Europie, ale także bycie pierwszym wyborem dla klientów poszukujących odpowiedzialnego, zrównoważonego i przyszłościowo myślącego dostawcy usług” – dodaje.

Jeroen Eijsink, CEO Grupy Girteka, z zadowoleniem komentuje dołączenie Marka Muldera do zespołu: „Duże doświadczenie Marka w pracy w różnych kulturach i na globalnych rynkach czyni go idealnym liderem dla naszych międzynarodowych aspiracji. Jego doświadczenie w kierowaniu zespołami w złożonej dynamice rynku doskonale współgra z naszym zaangażowaniem w innowacje i doskonałość, która wykracza poza granice. Jesteśmy przekonani, że wizja Marka w znacznym stopniu przyspieszy nasze dążenia do stania się globalnie rozpoznawalnym liderem logistyki”.

Kariera Marka Muldera wyróżnia się znaczącymi osiągnięciami – zajmując kluczowe stanowiska kierownicze w P&O Ferrymasters, Hoyer Multimodal i innych firmach logistycznych, wykazał się wyjątkową zdolnością do podnoszenia poziomu satysfakcji klientów i efektywności operacyjnej. Jego międzynarodowe doświadczenie uzupełnia biegła znajomość kilku języków obcych, w tym holenderskiego, angielskiego i niemieckiego, a także wykształcenie w zakresie Maritime Business Administration.

Jako dyrektor handlowy Mark Mulder będzie odpowiadać za zarządzanie nowym zespołem utworzonym w ramach zmian reorganizacyjnych, przeprowadzonych w ostatnim czasie w Girtece. Jego zespół ma nadzorować połączone operacje Girteka Nordics i Girteka Europe West.

Rolą Marka Muldera jest zapewnienie, że oferowane rozwiązania logistyczne efektywnie spełniają oczekiwania zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów Girteki.

Połączenie operacji Girteki Nordics i Girteki Europe West wynika z założeń nowego, strategicznego kierunku rozwoju firmy, którego celem jest optymalizacja usług oraz wzrost efektywności i elastyczności rozwiązań logistycznych oferowanych w całej Europie.