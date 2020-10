Mastercard przedłuża umowę z UEFA Champions League

Mastercard poinformował o przedłużeniu partnerstwa z UEFA Champions League na lata 2021-2024, tym samym kontynuując wieloletnią współpracę, która rozpoczęła się w 1994 roku. Umowa obejmuje również prawa sponsorskie do meczów Superpucharu Europy w 2021, 2022 i 2023 roku.

Mastercard chce łączyć ludzi z ich pasjami, a od 25 lat jest partnerem najważniejszych klubowych rozgrywek piłkarskich w Europie. Tym samym oferuje bezcenne doświadczenia kibicom na całym świecie, również będąc patronem dziecięcej eskorty, w ramach której dzieci są wyprowadzane na murawy boisk przez piłkarzy. W czasie trwającej pandemii dzieci mają możliwość cyfrowego łączenia wideo ze swoimi idolami, kiedy ci przyjeżdżają na areny sportowych zmagań – miało to miejsce przy okazji niedawnych półfinałów i finału Ligi Mistrzów UEFA, jak również Superpucharu Europy. Mastercard realizuje ten pomysł we współpracy z UEFA Foundation for Children.

„Długotrwałość ma zasadnicze znaczenie w budowaniu udanych relacji partnerskich, więc cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą współpracę z Mastercard, szczególnie w tym trudnym, niepewnym czasie dla kibiców oraz sportu na całym świecie. Partnerstwo z globalną marką, taką jak Mastercard, przynosi wiele korzyści i możliwości dla UEFA, a rola technologii cyfrowej staje się coraz ważniejsza w budowaniu głębszych relacji z globalną publicznością. Dlatego tym bardziej jesteśmy podekscytowani kontynuacją współpracy w nadchodzących latach” – mówi Guy-Laurent Epstein, dyrektor ds. marketingu UEFA Events SA.

„Jesteśmy bardzo dumni, że możemy przedłużyć nasze wieloletnie partnerstwo Ligi Mistrzów UEFA. Kluczowe wydarzenia sportowe są dla nas doskonałym sposobem na bezpośrednie połączenie kibiców na całym świecie z ich pasją. Cieszymy się z naszego 27. roku jako oficjalnego sponsora tych rozgrywek i jesteśmy podekscytowani, że będziemy świadkami nowych, bezcennych chwil w Lidze Mistrzów UEFA przez kolejne lata” – dodaje Mark Barnett, prezes Mastercard Europe.