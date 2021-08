Medicover przejmuje wiodącą prywatną sieć klinik leczenia niepłodności w Norwegii

Medicover rozwija działalność w obszarze leczenia niepłodności. W ostatnim czasie firma przejęła Klinikk Hausken, wiodącą prywatną firmę medyczną specjalizującą się w zapłodnieniu metodą in vitro w Norwegii, z największą tego typu prywatną kliniką w kraju, zlokalizowaną w Oslo. Nowa inwestycja oznacza również wejście Medicover na norweski rynek.

Medicover obecny jest na rynku leczenia niepłodności w Polsce, Indiach i na Ukrainie. Dzięki nowemu przejęciu firma wzmacnia swoją pozycję i wkracza na kolejny rynek – norweski.

Klinikk Hausken to sieć prywatnych klinik zajmujących się leczeniem niepłodności w Norwegii. Została założona w 2006 r. przez dra Jona Hauskena, znanego i cenionego ginekologa położnika, pioniera skandynawskiego środowiska specjalistów w zakresie zapłodnienia in vitro. Jest największą prywatną firmą zajmującą się zapłodnieniem in vitro w Norwegii, wykonującą ponad 2800 cyklów in vitro rocznie. Sieć dysponuje czterema klinikami w największych miastach w Norwegii, w tym jedną w Oslo, będącą największą kliniką in vitro w kraju.

Klinikk Hausken cieszy się doskonałą opinią ze względu na wysoką skuteczność zabiegów oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii i specjalistycznego sprzętu w leczeniu. Firma zatrudnia łącznie 29 osób z personelu medycznego i administracyjnego.

W ramach akwizycji Medicover przejął 70% udziałów Klinikk Hausken AS (wcześniejsza nazwa spółki to Fertilitet Vest AS). Medicover zdecydował się zainwestować w Klinikk Hausken w związku z niedawną liberalizacją norweskiego prawa w zakresie zapłodnienia in vitro. Zmiana legislacyjna doprowadzi do istotnego zwiększenia popytu na te usługi, gdyż pacjenci zainteresowani leczeniem niepłodności w sektorze prywatnym nie będą już musieli jeździć na terapię za granicę.

Klinikk Hausken jest wiodącym prywatnym podmiotem zajmującym się zapłodnieniem in vitro. Dotychczasowe wyniki kliniki, w połączeniu z eksperckim zespołem zarządzającym i ambitnymi planami dalszego rozwoju (własne otwarcia i akwizycje), stały się dla Medicover istotnymi czynnikami w procesie podejmowania decyzji o inwestycji.

– Mamy okazję wchodzić na norweski rynek w bardzo ekscytującym momencie, gdy niedawna liberalizacja przepisów przyczyni się do wzrostu popytu na zabiegi in vitro. Przejęcie Klinikk Hausken, największej sieci klinik zajmujących się leczeniem niepłodności (w tym metodą in vitro) i osiągającej najlepsze wyniki leczenia, pozwoli nam umocnić pozycję lidera w tym sektorze – skomentował James Barr, dyrektor zarządzający Pionu Usług Leczenia Niepłodności, Medicover.

– Jest nam niezmiernie miło powitać Medicover jako partnera. Podejmując decyzję o współpracy, istotne było dla nas to, aby nasz partner wyznawał podobną do naszej filozofię i pozytywne podejście do leczenia i opieki nad pacjentem. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy pacjenta i koncentrujemy się na dostarczeniu jakościowych usług na każdym etapie leczenia. Medicover ze swoim ogromnym doświadczeniem i zaangażowaniem w leczenie niepłodności wesprze rozwój Klinikk Hausken i pomoże stać się czołowym graczem w Norwegii. Cieszymy się na naszą współpracę, która przyczyni się do wspólnego sukcesu Medicover i Klinikk Hausken – mówi Jon Hausken, założyciel Klinikk Hausken.